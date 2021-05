Critican a Vanessa Claudio por no dejar hablar a Alicia Machado en Miss Universo 2021

¿Pleito entre belleza? Grandes críticas ha recibido Vanessa Claudio en las redes sociales luego de que la reina de belleza, actriz y presentadora de televisión no dejara hablar a su compañera Alicia Machado durante la transmisión en vivo del certamen de belleza Miss Universo 2021 por Tv Azteca, en el que resultó ganadora la mexicana Andrea Meza.

El incómodo momento que protagonizaron Vanessa Claudio y Alicia Machado fue notorio entre el público, pues, siendo ambas son expertas en el tema, las dos tenían mucho que compartir con los televidentes, sin embargo, fue la originaria de Puerto Rico quien se mostró ventajosa sobre su compañera.

No fue una ni dos veces las que Vanessa Claudio interrumpió a Alicia Machado quien intentaba opinar, sin embargo, la conductora de Suelta la Sopa sobresalía, pues aunque la venezolana quería hablar, está no la debaja. Además, la mala organización también se hizo notoria debido a que ambas hablaban al mismo tiempo y no se entendía lo que decían.

Por estos detalles fueron que los usuarios de las redes sociales se le fueron a la yugular a Vanessa Claudio, quienes la tacharon de poco egoísta y poco profesional.

“Hubieran dejado solo a Vanessa Claudio jajaja que incómoda se ha de sentir Alicia Machado”; “#MissUniversoEnAzteca fue idea mía o al final Alicia Machado y Vanessa Claudio tuvieron una pelea del micro en plena transmisión?”; “Que feliz debe estar Alicia Machado con Vanessa Claudio que le arrebata la palabra en todo momento”, Que grosera Vanessa Claudio interrumpiendo a Alicia, díganle que se calle", "Atropelladísima conducción del #MissUniverso en @Azteca ... Díganle a Vanessa Claudio que no está sola y que deje de interrumpir a los demás", son algunos de los comentarios en las redes sociales.

¡México está en la siguiente ronda! Y tenemos algunas sospechas de cómo será su vestido, ¿qué piensas? ��✨�� #MissUniversoEnAzteca



Ve aquí @aztecauno en vivo y GRATIS ��➡ https://t.co/qC40X7HEsc pic.twitter.com/BG72CGXVQ7 — Azteca UNO (@AztecaUNO) May 17, 2021

Ante la ola de críticas que generó la acción de Vanessa Claudio, algunos youtubers y periodistas de espectáculos aseguraron que la también actriz recibió un fuerte regaño por parte del productor del programa, además de que tuvo un enfrentamiento con la Miss Venezuela 1995, motivo por el que ya no apareció a cuadro.