Critican a Gustavo Adolfo Infante por revelar que embargará a Gaby Spanic

Luego de luchar legalmente durante un año y medio, fue en mayo de este 2021 cuando el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante reveló que le había ganado la demanda a Gaby Spanic, luego de que la protagonista de la telenovela La Usurpadora de Televisa lo denunciara por difamación y daño moral, por lo que el conductor aseguró que embargará a la famosa.

A dos escasos meses de que Gustavo Adolfo Infante anunciara que le ganó la demanda a Gaby Spanic, ahora el conductor de televisión aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias. Fue durante emisión del programa Sale del Sol, que Álex Kaffie compartió la fotografía que la famosa publicó en sus redes sociales para despedirse de la telenovela Si nos Dejan, donde formaba parte del elenco.

"Gustavo Adolfo, no quiero que se te frunza el ceño. Fíjense que tenemos una fotografía de Spanic, que posó con muy poca ropa y esto con pretexto de que ha concluido la participación en una telenovela", dijo Kaffie. Mientras que la conductora Joanna Vega-Biestro indicó que: "Espero que no me demande por lo que voy a decir, pero hay fotos en donde se nota que no está respirando; o sea, se ve bien pero se nota que no está respirando, perdón pero así se ve".

Lee también: Gaby Spanic dice adiós a Si nos dejan más destapada que nunca

Por otro lado Ana María Alvarado, agregó. "Por tu culpa se va a caer ese corset, porque por la demanda que tiene que pagar no le alcanzó para los tirantes".

Ante los comentarios de sus compañeros, Gustavo Adolfo Infante indicó que "ya salió la sentencia; no me han dado la autorización de mostrarla, pero ya está la sentencia". Mientras que Alex Kaffie en tono de burla le señaló si iba a tener corazón para embargar a la actriz. "¿A poco si vas a tener el corazón de que le embarguen sus cositas? No seas así, Gustavo Adolfo", dijo Kaffie.

Por lo que el titular del programa De primera mano no se quedó callado y reveló que con lo que le quite a Gaby Spanic hará una obra de caridad, pues se lo donará a niños con cáncer. "Que nos pague para donárselo a los niños o si no la embargaremos. ¿Crees que si ella me hubiera ganado, me hubiera perdonado algo?".

Como era de esperarse, los comentarios de los conductores dividieron opiniones en las redes sociales, mientras unos usuarios aplaudieron al conductor por revelar lo que hará con el dinero, otros criticaron al periodista y lo tacharon de misógino.

“Que amarillistas y antipaticos estos conductorcillos, se supone que un conductor de cualquier programa tiene que ser empatico y agradable no asi”, “ El enano patas de molcajeta chayotero y el cafi tamal mal envuelto y esas viejas son bien envidiosas ya quisieran tener el cuerpo de Gaby”, “En primer lugar, si está este señor Infante en el medio, ya se pierde la total credibilidad. Y entiendan de una buena vez que Gaby es una mujer hermosísima, muy buena onda y muy amable así que dejen la invidia de ustedes, que esto es solo invidia de la mujer estupenda que es Gaby", son algunos de los comentarios que circulan en las redes.

Síguenos en