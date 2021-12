Critican a Galilea Montijo durante su participación en vivo en el Teletón

Galilea Montijo no la ha pasado nada bien en los últimos días luego que su nombre apareciera en el libro “Emma y las otras señoras del narco”, de la periodista Anabel Hernández, vinculándola con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, y luego de pedir que pararan los ataques hacía su persona, la conductora de TV fue criticada en plena transmisión en vivo del Teletón.

La protagonista de “La verdad oculta”, telenovela producida por Emilio Larrosa, apareció en una de las tantas transmisiones del Teletón este fin de semana para pedir el apoyo de las personas con su donación para recaudar recursos que serán destinados a los tratamientos de niños y niñas con discapacidad, pero no pensó que sería muy criticada por los internautas durante su participación.

La supuesta relación amorosa que sostuvo Galilea Montijo con Arturo Beltrán Leyva la tiene en el ojo del huracán y el público no dejó pasar este detalle por alto cuando la vio participando en vivo en el Teletón y se hizo presente en los comentarios, diciéndole de todo.

Lee también: Dariana Romo revela que Jorge Trejo la conquistó con su sonrisa

Durante una intervención que tuvo la conductora de “Hoy”, matutino de Televisa, en una de las transmisiones en vivo del Teletón, en la que además participaron Marco Antonio Regil y Yordi Rosado, comenzó a recibir muchas críticas y ataques en los comentarios, al grado que la producción y los encargados del video en Instagram tuvieron que tomar cartas en el asunto.

El programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, hizo eco de la situación y reveló que los ataques fueron tantos que incluso tuvieron que bloquear los comentarios varias veces para evitar que se filtraran durante la transmisión en vivo.

Lee también: Testigo afirma que Galilea Montijo sí cobraba por bailar

Entre los mensajes que se “colaron” y que aún se pueden leer en la publicación del video se encuentran: “Galilea, vende tu bolso de 3 millones si tanto quieres donar”, “¿Nooo te da vergüenza, Galilea, que sigas en televisión después de todo lo que has hecho? además que no tienes nada de cultura, de vocabulario para saber dirigir un programa, ¿qué no te lo han dicho?, tienes una cultura muy baja que ya no deberías estar en televisión y menos dirigiendo un programa como éste..... Ya retírate de la tele”.

Galilea Montijo ha sido uno de los rostros importantes del Teletón desde hace algún tiempo pero ahora su participación fue muy cuestionado por su supuesta relación con un narco, de la que se habla en el libro de Anabel Hernández, citando a un presunto testigo que revela que la famosa sostuvo un romance de cerca de dos años con Arturo Beltrán Leyva.

Desde antes que se publicara el libro, Galilea Montijo había dicho que esperaba únicamente su lanzamiento para confirmar los rumores que habían surgido sobre que se le mencionaba, para tomar cartas en el asunto.

Ya una vez en el mercado, la publicación causó revuelo y la conductora de TV apareció en un video llorando y pidiendo que pararan los ataques hacia su persona pues siempre se había caracterizado como una mujer de trabajo, que además era madre y tenía una familia que cuidar.

Los internautas atacaron a Galilea Montijo en plena transmisión en vivo del Teletón. Foto Instagram Teletón México

Síguenos en