Consuelo Duval revela si le cae gorda Galilea Montijo: “Eso se me hace una mamada"

Hace unos días Galilea Montijo se sumó al programa Netas Divinas, el cual es conducido por Paola Rojas, Daniela Magún, Natalia Téllez, Consuelo Duval y ahora la también actriz de Televisa, por lo que rápidamente comenzó el rumor de que la protagonista de La Familia P. Luche no estaba de acuerdo en que la carismática conductora de Hoy fuera parte del equipo. Ante esto Consuelo Duval estalló al ser cuestionada por esta situación y aclaró si le cae gorda la tapatía.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa que Consuelo Duval compartió que Galilea Montijo fue recibida de 'a bombo y platillo' por lo que desmintió que ella este molesta por la llegada de la también actriz al programa e incluso fue cuestionada sobre si ella le puso el apodo de Galilela.

“Eso se me hace una reverenda mamada y eso me saca muy cañon de mis casillas”, expresó la conductora de El Retador al escuchar los cuestionamientos de la prensa sobre si existía una mala relación entre ella y la presentadora del matutino de Televisa.

Consuelo Duval dejó claro que ella siempre ha sido muy sincera en decir lo que le parece y lo que no, por lo que esos rumores de que a ella le cae gorda Galilea Montijo están muy fuera de lugar, ya que de ser ciertos no tendría ningún inconveniente en expresar lo que siente. “Quien me conoce porque he sido totalmente y absolutamente transparente, sabe que si me encabronara que Galilea estuviera en el programa lo haría evidente”.

Aunque dejó claro que Galilea Montijo no es su amiga dejó entrever que lo podría ser con el tiempo y con la convivencia que tengan. “Por muchas cosas no es mi amiga, pero lo va a ser a pesar de todos y todo lo que digan”.Asimismo, Consuelo Duval compartió que ella esta consintiendo mucho a la conductora de Hoy, y más aún por los fuertes ataques que recibió en redes sociales.

“Quiero mucho a Galilea, la estoy abrazando muy fuerte porque la están atacando muy carbón y tampoco se lo merece”, expresó la comediante mexicana. Como ella, Consuelo Duval que también sus amigas y compañeras, Paola Rojas, Daniela Magún y Natalia Téllez, también están apoyando a la famosa para que se integre de la mejor manera posible a Netas Divinas.

“Vamos a entrar cuatro mujeres que con toda la sororidad del mundo la vamos a abrazar e integrar al programa le guste a quien le guste”, finalizó Consuelo Duval frente a las cámaras de varios medios de comunicación.

