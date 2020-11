Consuelo Duval, le pagaba las cuentas a su exesposo

La conductora del programa “Netas Divinas”, en una emisión del programa, hablaron de temas incómodos, por lo que varias de sus compañeras, han pasado, a lo que Duval dijo estar arrepentida.

¿Quién debe de llevar los gastos de la casa?, ante eso Consuelo, con toda la sinceridad que la caracteriza, platico que cuando ella salía a cenar con su ex esposo, le daba el dinero para pagar la cuenta, por debajo de la mesa.

“O sea, está mal que yo le pasaba a mi ex el dinerito por debajo de la mesa para que él pagara… Lo hacía… Por p#$%&ja, en mi mente el dinero siento que hay muchas cosas que el dinero no compra, y hay gente que se detiene en la vida porque no tiene dinero”.