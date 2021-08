¡Confirmado! Anthony Mackie tomará el relevo de Chris Evans en Capitán América 4

Tal como ya se había especulado desde el final de “Vengadores: El juego final”, Anthony Mackie tomará el relevo de Chris Evans y será el nuevo Capitán América para la cuarta película de la exitosa franquicia de Marvel.

El nombre del actor estadounidense ya había sonado con anterioridad para entrar al relevo de Chris Evans, que se despidió del personaje del superhéroe en la última película de los “Vengadores”, sin embargo, ha sido hasta ahora que Deadline dio a conocer la noticia de que protagonizará “Capitán América 4”.

En la serie “Falcon y el Soldado del Invierno”, de Disney Plus el personaje de Anthony Mackie se debatía entre tomar o no el relevo de Chris Evans para convertirse en el nuevo Capitán América, luego que en “Vengadores: El juego final” recibiera el escudo del superhéroe de parte de quien hasta ahora lo había portado.

El nuevo largometraje de “Capitán América” tendrá como guionistas a Malcolm Spellman y Dalan Musson pero no hay mayores detalles de la historia para la cuarta entrega. Con esta noticia, los fans del Universo Marvel deberán estar preparados para dejar de ver a Anthony Mackie como Falcon y visualizarlo en el uniforme del superhéroe.

Los dilemas personales de Falcon sobre si debía o no asumir el rol de Captain America fueron una parte fundamental de la serie de Disney+ "The Falcon and the Winter Soldier", que se estrenó el pasado marzo.

En cualquier caso, la poderosa imagen en "Vengadores: El juego final" de un superhéroe negro con el escudo de Capitán America, poco menos que el patriotismo estadounidense encarnado en una figura de Marvel, sirvió para continuar dialogando sobre el racismo a través de las películas y series del MCU.

"La raza es un asunto importante desde que Steve (Evans) le da a Sam (Falcon) el escudo. Sam es un hombre negro en EE.UU. y si piensas en 2020, ser un hombre negro en EE.UU. significa una existencia turbulenta, por decirlo suavemente", argumentó Anthony Mackie en un encuentro con los medios en el que participó Efe.

"Para Sam la pregunta es cómo te levantas y representas a un país que nunca ha luchado por ti, que nunca te ha querido, que nunca te ha permitido la decencia de ser una persona y te ha esclavizado, que ha violado y saqueado básicamente tu tierra natal y también esa historia de ti mismo... ¿Cómo te levantas y representas eso?", añadió.

Capitán América fue el personaje central de tres películas del MCU: "Capitán América: El primer Vengador" (2011), "Capitán América: El Soldado del Invierno" (2014) y "Capitán América: Guerra Civil" (2016).

Esta tercera película se entendió prácticamente como una entrega más de los Avengers, ya que en ella aparecían casi todos los personajes del MCU: Iron Man (Robert Downey Jr.), Black Widow (Scarlett Johansson), Hawkeye (Jeremy Renner), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Vision (Paul Bettany) o un joven y debutante Spider-Man (Tom Holland).

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE



