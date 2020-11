Confirma Consuelo Duval su relación con Yolanda Andrade

La comediante, estuvo en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en su canal de YouTube, donde mostro sus sentimientos a flor de piel y revelo cosas que nunca antes había platicado a los medios.

‘Federica Peluche’, habló de sus amoríos y las relaciones que ha tenido, quien se ha casado en tres ocasiones, igual los amores famosos, estando en ese tema, fue cuando Mara la cuestiono si tenía una relación amorosa con su compañera de programa, en “Netas Divinas”, Yolanda Andrade.

A lo que Consuelo, sin pensarla mucho y sin esconder lo que siente por ella, contestó:

“Claro que ando con ella y andaré toda mi eternidad, es la mano que me salvó en los momentos más oscuros. Es una amistad, si la quieren s3xualizar, satanizar, la amo y la bendigo, y que yo tenga amigas con preferencias sexuales las que sean, no me hace a mí nada, estoy en Netas siempre recargada en ella, fue mi hermana del alma, y a parte para hacerme reír, eso no tengo con qué pagarlo y si la gente quiere decir que soy su novia, su esposa su amante, su marida, lo que quieran”, atestiguó.

En platica tan amena que tenían, Consuelo reveló que jamás anduvo con su ex jefe, el comediante Eugenio Derbez, con Adrián Uribe tampoco tuvo una relación que no fuera de amistad y de Adal Ramones no comentó absolutamente nada, solo que quedaron en buenos términos.

“Eugenio, qué te digo, es mi amor y lo veía enamorado de una luego de otra, y Adrián pues qué te digo, yo vivo enamorada de Adrián pero a la buena, es de esos compañeros que quieres el resto de tu vida a tu lado, también Omar Chaparro. Con Adal… también me enamoré de Adal pero algo pasó allí, como que siempre fue una relación de trabajo”.

Consuelo, abrió lo más profundo de su corazón, ya que platicó de sus momentos mas turbios cuando abandono el lugar que consideraba su hogar, la televisora de san ángel, ya que había muchas diferencias, tenían a sus consentidos y fue Yolanda la que se mantuvo a su lado en esos momentos.

Al tiempo de haber tomado esa decisión, lo vio como “berrinche” suyo, que le salió caro, ya que en ese periodo toco fondo y también muchas puertas, después de esa mala racha le ofrecieron una colaboración en Estrella TV, pero bajo condiciones que nunca antes había tenido.

Donde repitió lo que les había dicho en aquel entonces, " y si quiero un departamento en Hollywood que sea penthouse, y me decían ¡sí, sí! y yo decía -¿neta?- por qué no me ofrecieron esto allá Televisa. Y pedía hasta camioneta último modelo, me consintieron mucho pero no recibieron nada a cambio de mí que un programa e ideas”, a pesar de haber recibido todo, menciono que no pudo alegrarse por tener todo eso, ya que en eso días su padre se encontraba muy grave.

El último proyecto para el cual trabaja y donde se encuentra actualmente es el programa de los domingos "¿Quién es la máscara?", donde es investigadora, de igual manera sigue laborado en "Netas Divinas" y hace poco trabajo en la serie "Herederos por accidente", de Clarovideo.



Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.