Con vestido de pronunciado escote, Marjorie de Sousa vislumbra nuevo proyecto

Luego de filtrarse un par de postales en las que se le ve posando al lado de actores como Eduardo Yáñez y Roberto Mateos, la actriz Marjorie de Sousa se ha dejado ver en las últimas horas con vestido de pronunciado escote, y un nuevo look que ya ha presumido que parece vislumbrar nuevo proyecto.

Y es que, desde que terminó "La Desalmada" (2021) dando vida a la malvada Julia Torreblanca y de que hiciera algunos proyectos personales, posicionándose como la reina de la portada de revistas de la moda y el glamour, Marjorie de Sousa podría estar alistando su siguiente proyecto en televisión.

Pues recientemente se le vio con una nueva cabellera teñida de pelirroja y peinada con partido en medio, que la deja ver un poco más trigueña y que podría iniciar un nuevo proyecto al lado de Yáñez y Mateos, luego del casting que la tercia de actores hicieron para una nueva producción -la cual se desconoce cuál es-, para Televisa.

Pero fue el lunes pasado, que la actriz de origen venezolano de 41 años, se dejó ver como una mujer empoderada tras lucir un vestido largo de escote muy abierto con sandalias doradas de tacón y su nueva cabellera, que además la hace ver como otra personal.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Marjorie de Sousa compartió una foto en la que se le ve desde un ángulo estratégico, pero además, parece ser que la madre del pequeño Matías Gil de Sousa pudiera continuar con las historias campiranas, tras aparecer en un lugar de esos que se les conoce como pueblos mágicos de México por las construcciones y la cúpula de la clásica iglesia.

Y aunque no se sabe mucho de lo que hará próximamente la actriz de telenovelas, es posible que Marjorie de Sousa vuelva a cautivar a sus millones de fanáticos en un nuevo proyecto de televisión que bien podría ser una telenovela o una serie televisiva.

"La vida, sus momentos especiales, tú. #lavidaesunhermosoregalo #mds #marjoriedesousa #actriz #instagram #instagood #instamoment #lovemyjob", escribió Marjorie en su post del pasado lunes.

Por lo que su fanpage (página de fans) número uno @sousaticos, no pudo contenerse y envió tres mensajes al hilo: "Realmente hermosa", "Te amo" o "Ya te extrañábamos Marjo". También se leen: "Preciosa", "Hermosa" o "Pero que Bellezaaa... Te Adoro infinitamente Mi Bonita!!!".

Otra fanpage externó: "Ayyyyyyy!!!! Pero que bella!!! Hoy, esta cuenta cumple 8 meses y me gustaría me siguieras... Te adoro y te vistas como sea, siempre estás hermosa!!! Te adoro montonnnnn!!!!!". Con su regreso a Instagram, Marjorie de Sousa ha logrado en menos de 24 horas, un total de 22,562 corazones rojos y se pueden leer 252 comentarios.

