Con tremendo escote y cambio de look, Ariadne Díaz regresa a la actuación

La última vez que Ariadne Díaz apareció en una telenovela fue en 2018 con “Tenías que ser tú”, la cual también fue su último protagónico antes de tomarse un largo receso de tres años en su carrera, pero esto se terminó y con un cambio de look, la histrionisa mexicana ha anunciado que regresa a la actuación.

Los fans de la protagonista de “La doble vida de Estela Carrillo”, telenovela producida por Rosy Ocampo para Televisa, celebraron el anuncio que la famosa hizo en sus redes sociales, donde además presumió un tremendo escote con el que dejó ver sus encantos, arrancando suspiros hasta de su propio esposo, el actor Marcus Ornellas.

Ariadne Díaz regresa a la actuación y aunque no dio mayores detalles sobre el proyecto en el que se encuentra trabajando se nota que está muy contenta por retomar su carrera luego de tres años en los que se dedicó a su familia, por lo que volverá a engalanar las pantallas con su estupenda belleza y su tremendo escote cuando se lo proponga.

La actriz mexicana sí había tenido propuestas para regresar a la televisión en los últimos tres años, sin embargo, no las había tomado por una razón u otra e incluso terminó renunciando a “Malverde: El Santo Patrón”, serie de Telemundo, a escasas semanas del inicio del rodaje, donde sería la protagonista al lado de Fernando Colunga, quien también dejó la producción.

Además, se sabe que la jalisciense había estado en contacto con el productor Juan Osorio para trabajar en la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, algo que finalmente no se dio, manteniéndola todavía lejos de los foros.

Sin embargo, fue la propia Ariadne Díaz quien se encargó de anunciar a los cuatro vientos su regreso a la actuación y lo hizo presumiendo tremendo escotazo y un cambio de look que le favorece mucho pues apareció con el cabello rojo intenso, tonalidad que le dio más luz a su cara e hizo resaltar sus ojos verdes.

En breves clips, la actriz dejó ver su nueva imagen y un impresionante escote con el que destacó sus atributos, lo que dejó embobados a sus fans, que celebraron su retorno a la pantalla y le manifestaron las ansias que tienen de verla de nuevamente en la televisión.

Ariadne Díaz descubrió su nuevo look para el proyecto con el que regresa a la actuación. Foto Instagram Ariadne Díaz

La actriz publicó un estado en su cuenta de Instagram donde dio la noticia con el mensaje: “¡Iniciando rodaje de un proyecto que me hace muuuyy feliz!”, escribió junto con una fotografía, donde no mostró su nuevo look, sino hasta después, en sus historias, donde comentó que no podía revelar aún de qué producción se trataba.

Ariadne Díaz también presumió tremendo escotazo mientras grababa sus escenas. Foto Instagram Ariadne Díaz

Y aunque no se sabe mucho de la nueva producción en la que trabaja, Ariadne Díaz dejó ver en una de sus historias José Eduardo Derbez con un look de abundante barba, mientras se tomaba un descanso junto con su hijo Diego.

