Con tremendo escotazo y en body, Chiquis Rivera se alista para los Premios Juventud

Este jueves, Chiquis Rivera debutará como presentadora principal de los Premios Juventud 2021, los cuales serán transmitidos por la señal de Unicable, y estará acompañada por el también cantante Sebastián Yatra y la conductora de televisión Alejandra Espinoza.

Para este importante evento, Chiquis Rivera quiere darlo todo y es por ello que ya se alista para hacer muy bien su papel, por lo que compartió momentos del ensayo en su cuenta oficial de Instagram, donde lució tremendo escotazo con el que se llevó los reflectores.

Fiel a su estilo, la hija de Jenni Rivera deslumbró con un body blanco con transparencias con el que presumió sus encantos de una forma muy sutil, pues complementó el atuendo con un blazer verde limón que la hizo lucir espectacular y sofisticada, aunado a que llevaba el cabello recogido completamente en un chongo.

Chiquis Rivera está muy emocionada por debutar como conductora de los Premios Juventud, un evento en el que se premia a lo mejor de la música latina y en el que han confirmado su presencia varios de los exponentes más importantes del momento.

La ganadora del Grammy Latino se lució durante los ensayos previos con un body blanco de encaje y transparencias, con el cual dejó ver sus nenas de una manera muy sexy, pues medio las escondía bajo un blazer verde limón que le dio una espectacular forma a su cuerpo.

En las imágenes que compartió la solista de regional mexicano utilizó también un short de mezclilla, tipo bermuda, que le llegaba a las rodillas, el cual se ceñía a sus curvas y a sus fantásticas formas, destacando su retaguardia y haciendo un gran contraste con el resto del atuendo.

“Se va poner buena la cosa en @premiosjuventud este jueves! Me estoy divirtiendo muchísimo con mis compañeros @sebastianyatra @alejandraespinoza #PremiosJuventud #Univision @univision (sic)”, escribió Chiquis Rivera mientras posaba con sus compañeros de conducción para el evento.

Los fans de la ex de Lorenzo Méndez recibió cientos de comentarios por parte de sus fans en redes sociales: “Eres la más hermosa”, “Yo no supero tu bellezaaaaa”, “Ya quiero que sea Juevessssss”, “Chulada”, “Follow my baby”, “Me encantó el outfit”, “Me encantasss”, “Se ven tan bellos”, “Mi sueño será conocerte algún día, mi vida”, “Te amo tanto, pero tanto, Chiquis”, “¡Qué lindo tu saco!”.

Este jueves se realizará la entrega de los Premios Juventud 2021 con varios artistas en escena y muchos más compitiendo por los galardones. Camilo y Karol G destacan como los más nominados con 12 postulaciones cada uno, mientras que Maluma y J Balvin tienen 11.

