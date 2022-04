Con todo y canas, Maribel Guardia opaca a Olivia Collins en presentación de nuevo proyecto

El pasado miércoles fue la presentación ante la prensa y redes sociales, del nuevo programa cómico de Televisa "ALBERTANO Contra los Mostros" y con todo y canas, la actriz Maribel Guardia opacó a su colega y amiga Olivia Collins en el evento.

Fue a través del perfil de Facebook y YouTube que tuvo lugar la presentación del programa, en el que estuvieron presentes el actor Ariel Miramontes mejor conocido como Albertano Santa Cruz, Maribel Guardia, Benito Castro, la propia Olivia Collins y todo el elenco que forma parte parte de esta nueva serie que se podrá ver a través del Canal de las Estrellas de Televisa y por el canal de paga Distrito Comedia.

No obstante, con todo y canas, como es el personaje de Maribel Guardia, con el que luce mucho mayor edad de la que en realidad tiene (62 años), se llevó de calle a Olivia Collins, quien es considerada como una de las actrices más guapas del medio del espectáculo que ronda los 64 años de edad, y se ve igual que la costarricense.

Sin embargo, en la foto del recuerdo que la madre de Julián Figueroa e íntima amiga de Ariel Miramontes con quien comparte créditos en la puesta en escena "El Tenorio Cómico" (2021-2022), opacó y por mucho a Olivia Collins, quien en esta ocasión tendrá un personaje de bruja con una imponente transformación.

Y tras un vídeo que hizo Maribel Guardia momentos antes de la presentación para compartir lo que estaba pasando en el evento, cuya descripción se lee: "A punto de empezar en YouTube y Facebook la rueda de prensa de @albertanocontralosmostros", también compartió la obligada foto del recuerdo con Albertano Santa Cruz (Miramontes), Benito Castro y Olivia Collins, a quien últimamente se le vio en la telenovela "SOS Me Estoy Enamorando" (2021-2022) producida por Lucero Suárez para Televisa Unvisión.

El look que Maribel Guardia utiliza para "ALBERTANO Contra los Mostros", es una peluca con un chongo enorme canoso, que hace parecer a la actriz como una mujer vieja y descuidada; no obstante, para aligerar su imagen, sigue luciendo cuerpazo con un vestido blanco pegadito que deja ver sus curvas y atributos; mismo que le ha servido para darle otro toque a su personaje de villana y de paso, opacar a su colega de televisión.

Mientras tanto, Olivia Collins ha sufrido una gran transformación tras ser la bruja que se meterá en los sueños de Albertano y le hará creer que los monstruos y los fantasmas existen, y lo perturbarán haciendo de la situación toda una comedia.

Y en la foto de la presentación ante la prensa, la también actriz de cine, aparece junto a Maribel Guardia luciendo un outfit muy particular; se trata de un vestido negro de raso y encaje que simula un modelo de la inquisición que combinó con botas largas hasta la rodilla, pero ni con su pose enseñando pierna, podría haber superado la imagen de la costarricense que llegó a México en 1978 a triunfar, después de que no ganó la corona de Miss Universo en Acapulco, México.

Hoy en el lanzamiento de @albertanocontralosmostros con @albertanoficial @oliviacollinsmx @sergiolozano @montserratmaranon @soypaofernan @oficial_macaco @benitocastro_oficial @marianoo.soria @rbk_duvaldes", escribió Maribel Guardia en la segunda publicación de la presentación de "ALBERTANO Contra los Mostros" que se estrena el próximo domingo 17 de abril a las 8:00 pm por el Canal de las Estrellas, Univisión y Distrito Comedia.

