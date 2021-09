Con su belleza, Bárbara Mori podría desplazar a Eiza González para ser María Félix

En las últimas semanas se ha especulado que la actriz que interpretará a María Félix en su bioserie es Eiza González, sin embargo, aún no se ha confirmado tal versión por lo que la uruguaya Bárbara Mori podría ser otra de las actrices que podría darle vida a La Doña.

Cabe mencionar que si de belleza se trata, tanto Bárbara Mori como Eiza González tiene esté gran don, sin embargo, la protagonista de Rubí terminaría por desplazar a la estrella de Hollywood si los productores la voltean a ver.

Fue durante una entrevista al programa Ventaneando de Tv azteca que la ex esposa de Sergio Mayer reveló que, sin dudarlo, le encantaría encarnar a María Félix, pues para ella sería todo un reto. “No ha habido ningún acercamiento, para mí sería un honor hacer un personaje tan icónico y tan fuerte, y tan entrón, ¡me encantaría!, sería un reto enorme, pero pues no, no ha habido ningún acercamiento para nada”, dijo Mori durante la entrevista.

Descartando que la producción de la bioserie de María Félix no ha tenido ningún acercamiento hacía ella, situación contraria a los rumores que circulan respecto a Eiza González, Bárbara Mori no descartó volver a la pantalla chica con otros proyectos, aunque aprovechó para mencionar que tipo de proyectos le gustaría pertenecer.

“El año que entra a lo mejor hay una serie ahí, no sé todavía. Estoy desarrollando más proyectos como escritora, hay muchas cosas que tengo pendientes y no puedo decir, y también como actriz tengo algunas cositas que estoy cocinando y pronto les daré noticias”, detalló la actriz de Súbete a mi moto, Rubí y Mirada de Mujer.

La actriz uruguaya también aprovechó para hablar de su primer cortometraje, Más fuerte que el miedo, el cual está dirigido y escrito por ella misma, proyecto que está inspirado en todo lo que vivió en su niñez junto a su padre.

“Cuando empecé a escribir el guión huno un momento donde tuve que parar porque sentí que como escritora estaba juzgando mucho al personaje que hace el papá de las niñas y como que lo estaba señalando mucho y justo en el momento que estaba escribiendo el guión estaba haciendo un trabajo de perdón importante con mi papá, no fue planeado”, expresó Bárbara Mori.

Cabe mencionar que la ex de Sergio Mayer, quien estaba un tano alejada de los reflectores, reapareció públicamente durnate la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, lugar donde presentó su cortometraje “Más fuerte que el miedo.

