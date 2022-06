Con recogedor, plumero y destapa caños en mano, África Zavala, Maribel Guardia y Victoria Ruffo -respectivamente-, volvieron a hacer de las suyas en redes sociales, luego de hacer otra pausa entre las grabaciones de "Corona de Lagrimas", telenovela que entrará al aire en agosto de 2022, tras bailar de nuevo frente a la cámara de celular con vestido tatuado.

Pues por enésima vez, la costarricense y sus dos secuaces, quienes siempre "le siguen el rollo", tomaron dichos utensilios de trabajo para la limpieza del hogar, mientras bailaban, brincaban y lucían su envidiable figura la noche de este martes.

Maribel Guardia utilizó su cuenta de Instagram -como es costumbre-, para dar cuenta de la última aventura que tuvo con sus colegas de la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa Univisión, mientras utilizó uno de sus más ajustados outfits.

Y lo raro no fue verlas hacer de las suyas en nuevo intento de TikTok, sino con esos utensilios en mano con los que al parecer hacían algún tipo de actividad dentro de la ficción de la esperada telenovela de la telenovela de la televisora de San Ángel.

"Aunque estamos trabajando siempre tenemos tiempo de divertirnos y limpiar el foro @afri_zavala @victoriaruffo", escribió Maribel Guardia, dejando ver que colaboran con la parte técnica que se encarga de mantener limpios los foros de grabación.

Y entre las reacciones que han vuelto a causar al verlas juntas divirtiéndose y divirtiendo a sus seguidores, África, Maribel y Victoria hicieron reaccionar también a Cynthia Klitbo, la actriz que justamente acaba de estrenar telenovela con "La Mujer de Nadie" (2022), escribiendo: "Las amoooooo, quiero ser parte de la descoreografía" o "Maravilhosas!!!!!!!"

"Jaja las más lindas y mejores... amooooo", "Maravilhosas!!!!!!!", "Se les quiere Mucho", "Son geniales", "Tan lindas siempre!", "Son las mejores", son otros de los mensajes que las famosas han cobrado tras su divertido baile, mientras Maribel Guardia y África Zavala no pierden la oportunidad de lucir cuerpazo con sus outfits más entallados.

Más de 13,300 fanáticos de Maribel, han dejado un corazón rojo al pie de su publicación y son alrededor de 280 comentarios los que se pueden leer.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!