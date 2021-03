Con entallado vestido negro, Maribel Guardia visita el programa Hoy

Tras la ausencia de Galilea Montijo este miércoles en el programa "Hoy", la actriz Maribel Guardia fue invitada al programa, y esta vez, engalanó el foro 16 de Televisa con su presencia, visitiendo un entallado vestido negro que llega hasta la rodilla.

"Nos vemos al ratito en @programahoy #buenosdias #sonrian #actitudpositiva . Aquí con la talentosa y Bella @andrealegarreta", escribió Maribel Guardia al pie de una postal del baúl de los recuerdos, para contar a sus seguidores -hace algunas horas-, que hoy estaría presente en el matutino de Televisa.

Mientras tanto, al inicio del programa, fue Raúl 'El Negro' Araiza, quien daba gracias a Dios por tener la presencia de Maribel Guardia en el estudio, pues echarse un taco de ojo de ese nivel, no es de todos los días; por su parte, la también conductora, agradeció al elenco del programa en la sección de la mesa redonda, la invitación, tras contar que había padecido de Covid-19.

"¡Ay, estoy feliz de que me hayan invitado!... Bueno, es que me dio Covid y luego me fui a ver a mi mamá a Costa Rica, gracias a Dios, tenía un año sin verla entonces fue muy, muy bonito! Y ante le pregunta de Paul Stanley sobre si el virus le había "pegado" fuerte, Guardia dijo: "A mí no, pero casi me quedo viuda... 'Ya anda haciendo casting' [para un nuevo esposo], dice mi marido".

Y fue el mismo 'Negro Araiza' quien junto a Andrea Escalona, anunciaron el pasado martes durante los promocionales del matutino, que Maribel Guardia estaría engalanando el programa con su presencia. La jornada, fue muy grata para todo el elenco de "Hoy" así como la propia Maribel.

Pues la esposa de Marco Chacón se sumó a los retos del progama con en el de "Canta la Palabra" en el que cantó "Sergio el bailador" del legendario grupo regiomontano "Bronco" y además sacó a bailar al 'Negrito'; esta vez, la palabra a cantar fue "forma".

Por su parte, la cuenta oficial de Instagram del progama "Hoy", compartió la fotografía de Maribel, en la que sentada en uno de los sillones del foro, lució espectacularmente bella y al pie de la postal, escribió:

"Qué agasajo disfrutar de la belleza y compañía de nuestra querida @maribelguardia", mientras tanto, la madre de Julián Figueroa, también compartió la misma fotografía con sus fans en la que expresó: "Que los #angeles nos acompañen besos desde @programahoy y no te pierdas a las 2 mi programa en Facebook, les va a encantar , feliz #miercoles #aretes @frboutiquexal".