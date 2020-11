Con emotivo mensaje, Claudia Álvarez despide a Magda Rodríguez

Ante el inmenso dolor que embarga a Andrea Escalona, por la irreparable pérdida de su madre, Magda Rodríguez, diversas personalidades del medio del espectáculo se han sumado al dolor de la conductora. Famosas como Galilea Montijo, Andrea Legarreta. Raúl Araiza, Paul Stanleey, Yurem Rojas, Marisol González, Lucía Méndez, Yadhira Carrillo, Maribel Guardia, Elizabeth Álvarez, Carla Estrada, Nicandro Díaz y Claudia Álvarez, han utilizado sus redes para despedir a la productora de Hoy.

Todos los artistas que han mostrado sus condolencias a la familia de Magda coinciden que la también productora del programa Guerreros 2020, era una persona alegre, positiva, trabajadora, un ejemplo de mujer, y sobre todo que amaba a su familia. Sin duda, uno de los mensajes más conmovedores en las redes sociales ha sido el de la protagonista de la novela, Vencer el desamor, Claudia Álvarez.

Álvarez señaló que hace18 años tuvo el placer de conocer a Magda y trabajar con ella, de verla lograr lo que tanto deseaba en está vida, por lo que señaló que siempre vivirá en su corazón. "Mi Magda hermosa... 18 años de conocerte, de tener la oportunidad de trabajar contigo, de compartir... Hoy el cielo está de fiesta porque te vas dejando aquí puro recuerdo hermoso y enseñanzas de como uno tiene que vivir y es con PASIÓN! Te recordaré siempre mamacita linda y aplaudo lo que lograste en ésta vida que es tener una familia tan hermosa y ser una chingona en cada proyecto de tu carrera! @andy___rodriguez @andy_escalona las quiero y abrazo con toda mi alma", escribió la actriz.

Otro de los emovitos mensajes, fue sin duda de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, así como Marisol Gónzalez, Maribel Guardia y su amiga de años, Lucía Méndez.

"Una gran persona, mucho que agradecerle, mucho que aprenderle,siempre estará en nuestros corazones.

Jamás conocí a una persona tan entregada y trabajadora siempre dando lo mejor, ejemplar y guerrera en todos sentidos.... así te recordaremos. Gracias por darnos tanto .Hasta siempre... Descanse en paz . Mucha luz ? estamos con ustedes @andy_escalona @andy___rodriguez", escribió Marisol.

Por su parte, Maribel Guardia escribió: "Mi adorada @magdaproducer no puedo creer que ya no estes aquí con tu sonrisa, alegria positivismo. Mi corazón se volvió a partir en dos. Solo tengo para ti agradecimiento por todo el apoyo y cariño que me diste. Desde el día que te conocí me abriste tu corazón y fuiste una maestra de cómo ser exitosa, mantener los pies en la tierra y tener un espíritu lleno de amor para todos. Te voy a extrañar amiga; buen viaje, ya nos veremos. Dejas aquí al tesoro de tu alma, tu amada @andy_escalona , una niña educada y buena como tú, y a tu inseparable hermana @andy___rodriguez ? Mi más sentido pésame a toda tu familia".

Lucía Méndez también despidió de una manera muy emotiva a su amiga y aseguró que estaba en shock, pues se negba a pensar que ya estuviera en este mundo. "Me duele el alma amiga , no lo puedo creer ! Estoy en shock , me niego a pensar que ya no estás ! Te quiero, Magda siempre estarás en mi corazón, QEPD Dios te ama’ ! ? @magdaproducer", escribió.

DE QUE MURIÓ MAGDA RODRÍGUEZ

Magda Rodríguez Doria falleció el pasado domingo 1° de noviembre en su casa en la Ciudad de México murió a causa de un Shock Hipovolémico. Un Shock Hipovolémico es una afección en la que el porcentaje líquido de la sangre o plasma, es demasiado bajo. Y esto se debe a la manifestación de vómitos, diarrea y sangrado excesivo, lo que puede ocasionar un shock, o un trastorno posiblemente mortal, ya que los órganos no reciben suficiente sangre ni oxígeno.

Entre otras cosas, los síntomas que presenta el paciente que lo padece incluyen debilidad, fatiga, desmayos y mareos. Puede requerir tratamiento de emergencia, incluida la administración de fluidos o de sangre por vía intravenosa.

