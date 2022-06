¿Cómo es Verónica Castro como suegra? Así se describió ella misma en Siempre en domingo

La belleza de Verónica Castro ha impactado a muchos a lo largo de sus más de 50 años de trayectoria, y no sólo en México, sino a escala internacional, pues la actriz alcanzó la fama mundial después de protagonizar “Los ricos también lloran”, que la encumbró como una diva de las telenovelas.

Pero además de ser actriz y cantante, la “Chaparrita de oro” también ha desempeñado un papel muy importante como madre, pues sacó adelante a sus dos hijos sola y eso podría hacer pensar que es muy sobreprotectora con ellos, por lo que muchas se han preguntado cómo es Verónica Castro como suegra.

Para sorpresa de sus millones de admiradores, fue la propia famosa quien reveló cómo era su actitud con las parejas de sus hijos y en una entrevista en el popular programa de Televisa “Siempre en domingo”, así se describió ella misma.

Se confesó con Raúl Velasco

Fue en 1994 cuando Verónica Castro fue invitada a “Siempre en domingo” para presentar su nuevo disco “Vámonos al dancing” pero el encuentro fue aprovechado por Raúl Velasco para realizarle una entrevista en la que la cantante habló de sus hijos Cristian Castro y Michel Castro y cómo era su relación con ellos.

En medio de un público emocionado que casi no la dejaba hablar, la protagonista de “Rosa salvaje”, comenzó a contar algunas anécdotas de su vida y de su manera de ser, hasta que llegó el momento en que Raúl Velasco le preguntó directamente cómo era ella como suegra, y entonces reveló la verdad.

La presentadora de televisión no negó que era una persona celosa pero en ese sentido sus hijos le daban la vuelta, pues aunque no tenía esposo, parecía que ellos tomaban ese lugar cuando de galanes y pretendientes se trataba, pues la cuidaban mucho.

“Como suegra voy a ser tremenda, soy muy celosa. Pero ellos son más celosos que yo. Has de cuenta que tengo dos maridos, Michel y Cristian, son dos maridos en mi casa y además celosos”, confesó Verónica Castro hace casi tres décadas, cuando su hijo Cristian Castro estaba despuntando en la música y ya era común que le dijeran “suegra” en la calle.

En este sentido, la “Vero” admitió que le “caía medio gordo” que le gritaran “suegra” en un principio, pero después se fue acostumbrando a la situación: “Se sentía medio gacho porque la suegra siempre era así como la imagen de mala onda, que no le cae bien nada, y la verdad es que no me cae bien nada”, dijo entre risas.

Desafiando lo celosos que eran Cristian Castro y Michel Castro, Raúl Velasco no se resistió las ganas de darle un beso en la mejilla a la cantante, desatando los aplausos de los espectadores, que adoraban a la actriz por su exitosa trayectoria y su acercamiento con el público.

