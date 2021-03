¿Cómo Sexto Sentido? Martha Higareda revela que ve a los muertos y narra experiencia

Hace unas horas, la actriz de cine y televisión, Martha Higareda sorprendió a sus millones de fans al revelar durante una entrevista para el programa de Youtube, De todo un mucho, que tiene el don para ver fantasmas y que ha tenido varias experiencias estremecedoras.

Martha Higadera inició la charla contando que una de sus experiencias más fuertes ha sido durante su infancia, cuando visitó la casa de su abuela, quien era una mujer muy religiosa, y quien además también tenía el don de ver a los muertos, por lo que rezaba para que las almas de los difuntos encontraran la luz lo más rápido posible.

“Mi abuelita era una mujer que rezaba muchísimo, ella en general tenía un don de poder ver a la gente muerta y entonces ella lo que hacía era rezar por ellos para que encontraran la luz lo más rápido posible. Lo que empezó a pasarle a mi abuelita es que entre más empezó a rezar por ellos, pues más la buscaban. Entonces en cada casa donde mi abuelita vivió, en cada una de las casas siempre hubieron fantasmas", comentó la protagonista de la película de No manches, Frida.

La actriz nacida en Villahermosa, Tabasco, México, precisamente contó una de las experiencias más estremecedoras que vivió en la casa de su abuela, cuando ella era muy pequeña.

"Yo tenía un recuerdo de estar bajando unas escaleras que iban, no de caracol, es una casa muy grande con pisos, muy imponente, pero era una escalera así como que bajaba así un poco, tipo caracol, pero más bien en escuadra. Yo recuerdo estar chiquitita y un día se me ocurre bajar en la noche porque tenía sed y bajar esas escaleras y quedarme completamente paralizada enfrente de las escaleras porque yo vi, se los juro, que recuerdo esto pero muy fuertemente…una especie de como el del Fauno, como el de esa película como el del Fauno".

"Cuando yo vi esa película, ay no, una cosa horrible. Cuando yo vi la película del ‘El Laberinto del Fauno’ se los juro que fue de así de ‘no puede ser lo que yo estoy viendo', una cosa así sentado en una silla con las patas tipo como de cabra y yo me eché a correr y me subí a mi cuarto y me quede en el cuarto", reveló la protagonista de Amar te duele.

Y aunque la actriz de 37 años ha generado una gran controversia en las redes sociales, pues muchos aseguraban que la famosa miente, Martha Higadera, confesó que cuando era más joven no le prestó mucho interés, sin embargo, de un tieempo para acá ha confirmaddo que se trató de su imaginación y que los sucesos son reales.

“Pasaron los años, pasó la vida, pasó lo que sea y hace poco estoy platicando con mi hermana y les estoy diciendo. ‘Oye Miri yo te quiero contar, y tengo un recuerdo que no se si fue real o no porque esto es algo que tengo, te tengo que platicar...’ y entonces cuando yo le empiezo a platicar... 'fijate, en la noche fui bajando las escaleras... nunca se lo he contado a nadie y cuando vi en unas sillas que estaban ahí...'y ella me completa la frase...‘Viste a un hombre con unos cuernos, con unas patas de cabra sentado...’ y le dije ‘¿de qué me hablas?' y me dice; ‘Yo también lo vi en algunas ocasiones en casa de mi abuelita. Bajé en la noche y me quedé paralizada viendo esto...’ y ella y yo nunca lo habíamos comentado, o sea, las dos vimos esta cosa sentada ahí...y hace poco descubrimos que otra prima nuestra también lo vió", finalizó la entrevista.