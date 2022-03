Como María Félix, Sandra Echeverría incrédula en interpretar a La Doña

A poco más de una semana de haberse confirmado su participación en la bioserie de María Félix, Sandra Echeverría todavía no se la cree pues para ella es un sueño interpretar a “La Doña” y se mostró muy emocionada ante sus admiradores en redes sociales tras confirmar que se convertirá en la “Diva del cine mexicano” para la pantalla chica.

Caracterizada como María Félix en un atuendo negro y un collar de Cartier, diseñado específicamente para la fallecida actriz, Sandra Echeverría se mostró incrédula en interpretar a “La Doña“, pues se trata de uno de los personajes más importantes en su carrera artística hasta el momento, con el que compartirá créditos con otras dos actrices que representarán las diferentes etapas de su vida.

La bioserie de María Félix es una producción de Carmen Armendáriz para TelevisaUnivision y está pensada para estrenarse en su nueva plataforma de streaming ViX+, aunque todavía no hay un título oficial del proyecto y tampoco una fecha tentativa de lanzamiento, únicamente se dio el pizarrazo inicial de las grabaciones hace aproximadamente una semana.

Lee también: Viuda de Vicente Fernández hunde a Televisa, gana demanda y cancelan serie El último rey

Desde su perfil oficial de Instagram, Sandra Echeverría presumió haber sido una de las elegidas para darle vida a María Félix en la serie biográfica pero dejó ver que todavía no se la cree pues este es un gran proyecto y no sobre cualquier famosa, sino sobre la “Diva del cine mexicano”.

Hay que recordar que la televisora de San Ángel ya tenía agendado realizar una bioserie de “La Doña” y que este proyecto es distinto al que tiene planeado la actriz Eiza González, quien se fijó como una gran meta realizar la biopic de María Félix este 2022 e incluso se mostró con outfits inspirados en ella en las páginas de una famosa revista.

Lee también: Tras rechazar a Olga Ancira, Adriana Louvier se presenta como la villana de La mujer del Diablo

Dicho proyecto no tiene nada que ver con el que encabezará Sandra Echeverría, quien se mostró muy emocionada y todavía incrédula por encarnar a “La Doña” y así se los manifestó a sus admiradores en Instagram, con un mensaje en el que consideró que María Félix es “la mujer que se robó el siglo”.

“¡¡No puedo estar más orgullosa de contarles que efectivamente voy a interpretar a María Félix en la primera serie que retratar a su vida, al lado de dos hermosas mujeres @ximenaromo @abrilvergara_a!! ¡Pellízquenme porque no me la creo! Un personaje icónico de México, como dirían por ahí, ‘la mujer que se robó el siglo’. No puedo esperar a que la vean en exclusiva por ViX+”, compartió la actriz y cantante en su perfil.

Su publicación generó miles de reacciones por parte de sus más de 2 millones de seguidores en la aplicación de la camarita, incluidas las de otras famosas como Andrea Legarreta, Chantal Torres, Michelle Torres, Erika de la Rosa, Adriana Fonseca, Michelle Renaud, Angelique Boyer y Danna García, entre otras, a quienes se les unieron los fans de Sandra Echeverría, que le desearon todo el éxito del mundo.

“¡Lo vas a hacer espectacular! Un día deberías subir el casting que hiciste hace tiempo, que es increíble“, “Sin duda alguna no pudieron escoger mejor actriz. Muchas felicidades, Sandra“, “Una gran mujer interpretando a otra gran mujer, ¡qué maravilla!“, “Muchas felicidades, mi San, te lo mereces, esto y mucho más. ¡Va a ser todo un éxito!”, “¡Ya lo hiciste oficial! ¡Yo también no me la creo! Nadie mejor que tú para interpretar a la mujer que se robó el siglo”, “¡Por fin! Y obvio que harás una María Félix espectacular, ya queremos ver la serie“, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Síguenos en