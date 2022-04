Comienza rodaje de “Quiero tu Vida” con producción de Salma Hayek y ViX

El equipo de la película de fantasía "Quiero tu Vida" anunció el comienzo del rodaje (grabaciones) en la Ciudad de México; mismo proyecto realizado por la casa productora de Salma Hayek, Ventanarosa Productions, y la plataforma de streaming Vix+.

"¡Es oficial! Arrancamos rodaje de 'Quiero tu vida' producida por Salma Hayek y dirigida por Jorge Colón. Estoy más que feliz de coincidir con un gran elenco/equipo en este barco tan chingón (excelente). Quisiera contarles más pero no puedo, próximamente por Vix+", escribió en redes sociales Jesús Zavala, quien es parte del elenco de la historia.

Además de Zavala, los actores Erick Elías, Natalia Téllez, Zuria Vega y Bárbara de Regil completan el elenco protagonista del proyecto que ha sido catalogado por medio de un comunicado como "una película de fantasía romántica".

Lee también: Selena Gómez se codeará con Eugenio Derbez y Salma Hayek tras su llegada a Televisa

La historia sigue la vida de un joven futbolista que vive amargado por lo que hubiera podido ser su vida tras vivir el final de su carrera después de una lesión devastadora en la cancha.

La vida le dará la oportunidad que siempre soñó de forma "mágica" y se dará cuenta de que la fama y la gloria no le traerán la felicidad que tanto creía.

Lee también: Con cirugías o no, Maribel Guardia levanta la pierna en shortcito; ¡el tiempo no pasa por ella!

"Interpretar a un jugador de fútbol representa un reto que me emociona y me saca de mi zona de confort. Llevo casi dos meses entrenando y ensayando con Jorge Colón, un director con el que tenía muchas ganas de volver a trabajar", dijo Erick Elías en el boletín.

El proyecto planea ser lanzado en el segundo semestre del 2022 y se trata de la primera producción de un acuerdo que la plataforma de TelevisaUnivisión tiene con Ventanarosa Productions, de Salma Hayek, para producir películas en español exclusivamente para ViX+. EFE

Con información de MÉXICO CINE /Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía EFE/ Ventanarosa, ViX+

Por su parte, la actriz Zuria Vega utilizó su cuenta de Instagram para dar cuenta de este nuevo proyecto en su vida en cuya publicación con la pizarra como elemento principal, escribió: "Cuando tenía 17 años participé en mi primer película bajo la dirección de mi querido @jorgecolon hoy muchos años después nos reencontramos en el set. Empezamos hace unos días el rodaje de 'Quiero tu Vida', una película exclusiva de @vixdotcom producida por @salmahayek ¿Listos para entrar a la cancha?".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!