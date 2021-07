Cobra Kai y el personaje de Karate Kid que regresa para la temporada 4

Tras conocerse su nominación a los Emmys en la categoría de Mejor serie de comedia, el interés por Cobra Kai y su cuarta temporada revivió, por lo que aquí te adelantamos lo que se sabe de esta producción y de uno de los enigmáticos personajes que regresará para la nueva entrega.

Si eres fiel seguidor de esta serie, disponible en la plataforma de Netflix, y de las películas de Karate Kid seguramente tienes una idea del personaje que podría resurgir en la temporada 4 y que seguramente tendrá un papel relevante en la historia, pues se trata de un villano.

En Karate Kid 3, John Kreese busca ayuda de un amigo, ex compañero del ejército y ahora millonario, quien lo rescata de las calles y lo saca de la depresión en la que había caído tras la contundente derrota que se llevó por parte de Daniel Larusso y el señor Miyagi en Karate Kid 1. Ese hombre es Terry Silver, quien estará de regreso para la cuarta entrega de Cobra Kai.

Thomas Ian Griffith es el actor que le dio vida a este personaje y la producción confirmó su presencia en la serie, incluso ya se revelaron las primeras imágenes en algunos videos no oficiales donde se observan avances de Cobra Kai 4.

En el cierre de la tercera temporada, John Kreese, nuevamente derrotado, busca la ayuda de Terry Silver y aunque propiamente no dice el nombre, al hablarle por teléfono y mencionar que había pasado mucho tiempo, además de recordar que él le prometió ayudarlo siempre por salvarle la vida, todos los fans de hueso colorado de Karate Kid sabían a quién le estaba hablando.

Y así es. Thomas Ian Griffith, Terry Silver, regresa y Netflix dio a conocer algunas de las primeras imágenes del actor para Cobra Kai 4, como una especie de presentación en la que luce un look similar al que presentó en Karate Kid 3.

Parado en medio de un tatami oscuro y sólo iluminado por una lámpara, Terry Silver dice, con voz en off: “Quien no resiste, no puede luchar. Quien no puede respirar, no puede luchar. Quien no puede ver, no puede luchar. Las situaciones extremas requieren medidas extremas”, frases atribuibles al personaje. El video cierra con un sobretexto: “Ahora empieza el verdadero dolor”.

El regreso de este villano le dará un empujón a la trama pero podría no ser el púnico dado que Hilary Swank, protagonista de Karate Kid 4, podría también aparecer en la cuarta temporada de Cobra Kai, aunque esto todavía no está confirmado.

Por lo pronto, la serie ya terminó su rodaje y se espera que se estrene a finales de este año. Algunas versiones apuntan a que podría darse entre octubre y noviembre el lanzamiento, no obstante, las tendencias de Netflix marcan que algunos de sus lanzamientos más populares se han dado en diciembre o a principios de año. Habrá que estar pendientes.

