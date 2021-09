Clint Eastwood logra un discreto debut con Cry Macho en cines de Estados Unidos

“Cry Macho”, la nueva cinta de Clint Eastwood en la que participan los actores mexicanos Eduardo Minnet y Horacio García Rojas, tuvo un discreto debut en los cines de Estados Unidos y se posicionó como la tercera opción para los cinéfilos en las salas, detrás de “Shang-Chi” y “Free Guy”.

De acuerdo con las cifras, “Cry Macho” recaudó 4.5 millones de dólares en su primer fin de semana en cines, esto sin contar lo obtenido por el estreno simultaneo en la plataforma de streaming HBO Max.

Ambientada en 1979 y con un aire que recuerda a 'Gran Torino' (2008), Clint Eastwood interpreta el papel de Mike Milo, que en tiempos pasados fue una estrella del rodeo. El protagonista acepta el encargo de un antiguo jefe para traer a casa a su hijo pequeño, encarnado por el mexicano Eduardo Minett, que está en México y debe cruzar la frontera con Texas.

Por comparar, la última película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, “The Mule”, recaudó 17.5 millones en su estreno de 2018, por lo que “Cry Macho” se ha quedado corta en su primer fin de semana en las salas de cine.

Por su parte, 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' se mantuvo como primera opción al sumar 21.7 millones de dólares en su tercera semana en taquilla. La nueva cinta de Marvel se acerca a los 200 millones de dólares de recaudación, con los que podría convertirse en la película más taquillera del año por encima de 'Black Widow', subrayó el portal especializado Box Office Mojo.

A diferencia de otras cintas, “Shang-Chi” es la primera película que Disney estrena de manera exclusiva en cines desde que comenzó la pandemia y ha resultado en un auténtico imán para atraer al público a las salas.

Por su parte, “Free Guy”, la comedia de Ryan Reynolds, sigue rindiendo comercialmente seis semanas después de su estreno, pues recaudó 5.2 millones de dólares y en total ha superado los 100 millones. La tercera opción en las salas es "Cry Macho".

Por detrás se situaron la película animada “Candyman”, con 3.5 millones de dólares, y 'Maligno”, con 2.6 millones. Ésta última era una de las películas más esperadas en el cine de terror en el último año, sin embargo, no alcanzó el impacto esperado.

