Claudia Martín, Macarena García y famosas que se unen a Mujeres Asesinas 4

Entre los proyectos más ambiciosos que por tres temporadas se transmitieron por el Canal de las Estrellas de Televisa hasta 2010, este 2022, "Mujeres Asesinas" empieza a hacer ruido con un nuevo elenco y luego de ser Sara Maldonado la primera actriz confirmada para la cuarta temporada de la serie, a ella se han unido otras famosas como Claudia Martín, Macarena García.

Dicha información fue dada a conocer este viernes, por el sitio telenovelero de Instagram @confesiones_de_famosos de Edwin Palencia, y lo que deja ver es que estas dos estrellas siguen en la mira para que sigan conquistando al público con su talento ante las cámaras.

Pues en cuanto a Claudia Martín, viene de dos telenovelas al hilo como son "Fuego Ardiente" (2021) como la caprichosa Martina Ferrer y últimamente protagonizó el remake de "Los Ricos También Lloran" (2022) junto a Sebastián Rulli, dando vida a Mariana Villarreal; y luego de descansar un par de meses después de las grabaciones, ahora se ha revelado que será parte de "Mujeres Asesinas 4".

Lee también: Quién es Macarena García, la pareja protagónica de Diego Klein en Mi Secreto

Por su parte, la joven actriz Macarena García, quien ya ha sido confirmada para protagonizar "Mi Secreto", la nueva producción de Carlos Moreno Laguillo para Televisa, había anunciado otros proyectos de los que no podía hablar; y ahora se sabe que uno de ellos es el serial que hasta 2010 fue producido por Pedro Torres y que parece que este 2022 cambiará de productor, aunque hasta el momento no hay nada confirmado.

No obstante, el productor Chema Cortés también reveló a un grupo de actrices que también se unen a esta nueva producción que parece que será del agrado del público, pues entre los comentarios se pudo leer la algarabía de ver de nuevo a Sara Maldonado y otros pedían ver a Claudia Martín y a Adriana Louvier, quien ha rechazado estar en "Corona de Lágrimas 2", debido a que ya había confirmado participación en otras producciones.

Lee también: Sara Maldonado será una de las Mujeres Asesinas para temporada 4

Y tras la reciente confirmación de Claudia Martín y Macarena García para unirse al elenco de protagonistas de cada episodio, Chema Cortés ha dicho que también se ha hecho la invitación a otras famosas para sumarse a "Mujeres Asesinas 4".

Entre ellas, a Silvia Navarro, de quien se ha confirmado, tendrá una participación especial en "Los Caminos del Amor", la nueva telenovela de Nicandro Díaz. Claudia Álvarez también podría ser parte de este prometedor proyecto, luego de haberse convertido en madre de mellizas; su último protagónico lo hizo con David Zepeda en "Vencer el Desamor" (2021).

Kimberly Dos Ramos, que en el 2021 brilló como hija de Marjorie de Sousa y rival de amores de Livia Brito en "La Desalmada", así como Alejandra Robles Gil, que hace un par de meses terminó la telenovela "Contigo Sí... Por Siempre" junto a Brandon Peniche y Danilo Carrera.

Adriana Louvier estaría de regreso en Televisa, luego de una larga pausa tras protagonizar "Caer en Tentación" (2017-2018), precisamente haciendo mancuerna con Silvia Navarro, Gabriel Soto y Carlos Ferro; y en 2021 hizo la cinta "Animales Humanos" (2021).

La invitación también fue para Ana Layevska, a quien últimamente se le visto figurar en la serie de Netflix "Guerra de Vecinos" (2021) con Mark Tacher, Vanessa Bauche, entre otros.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!