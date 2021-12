Círculo de Críticos de Cine de Nueva York premia a Lady Gaga como mejor actriz

A sólo unos del estreno mundial de “House og Gucci”, la película ya está recibiendo reconocimientos y Lady Gaga, en particular, ha demostrado nuevamente su talento en la pantalla grande, algo que no pasó desapercibido para el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York (NYFCC).

La cantante fue premiada como Mejor actriz por su papel en “House of Gucci”, cinta dirigida por Ridley Scott, y se posiciona desde ya como una de las serias contendientes rumbo al Oscar, pese a que la pelicula en sí no ha sido muy bien recibida tanto por el público como por la crítica, pero ello no opaca el papel de Lady Gaga.

La neoyorquina fue premiada pese a que el largometraje en sí no ha sido muy aplaudido, con una discreta puntuación del 63 por ciento en la valoración conjunta de cientos de expertos de cine publicada en la red Rotten Tomatoes.

Es posible, sin embargo, que Lady Gaga se enfrente en los Oscar a contundentes rivales como Nicole Kidman, por su papel como Lucille Ball en “Being The Ricardos”, o Kristen Stewart como la princesa Diana en “Spencer”.

El NYFCC premió además como mejor actor a Benedict Cumberbatch por su interpretación en “The Power of Dog”, una cinta que también se llevó el galardón de mejor directora para la neozelandesa Jane Campion, y el de mejor actor de reparto para el australiano Kodi Smit-McPhee.

Por otra parte, la organización, que lleva entregando galardones desde 1936, ha nombrado mejor película del año a “Drive My Car2, un film nipón del director Ryusuke Hamaguchi que representa a Japón en la categoría de película extranjera en los Oscar.

Mientras, la británica Kathryn Hunter fue reconocida con el premio a mejor actriz de reparto por su participación en “The Tragedy of Macbeth”, una adaptación de la famosa obra de teatro de William Shakespeare, protagonizada por Denzel Washington y Frances McDormand.

Además, “The Mitchells vs. the Machines” de Mike Rianda, recibió el galardón de mejor película animada, y el “West Side Story” de Steven Spielberg el de mejor cinematográfica, en unos de los primeros galardones que se entregan rumbo a la temporada de premios 2022.

