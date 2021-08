A 24 años de su muerte, la Princesa Diana sigue siendo una de las figuras más intrigantes a escala mundial. Su belleza, estilo, simpatía y sensibilidad dejaron una huella muy profunda y hoy, en su aniversario luctuoso, se le recuerda de muchas maneras, y una de ellas es mediante películas, documentales y series de televisión.

El 31 de agosto de 1997 fue la fecha fatal. Lady Di salía de cenar en un restaurante en París, Francia, al lado de su novio Dodi Al-Fayed, cuando fueron perseguidos por paparazzis; en su afán de perderlos, el auto en el que viajan emprendió la huida resultando en un trágico accidente donde Diana de Gales y su pareja perdieron la vida.

Desde entonces, la madre de los Príncipes William y Harry se convirtió en una leyenda y en ícono para todas las generaciones y su vida ha sido llevada al cine y a la televisión en diversas ocasiones, por lo que aquí hacemos un recuento de cinco películas y series para recordar a la Princesa Diana en su aniversario luctuoso.

The Crown

Esta es la serie que se ha robado las miradas de todos en Netflix. Con un presupuesto elevadísimo y un gran casting, la producción británica narra el ascenso de Isabel II al trono y cómo ha sido su vida al frente del Reino Unido en diversas épocas, pero ha sido la temporada 4 la que ha acaparado los reflectores.

En la última entrega de “The Crown” el tema central giró en torno a Diana de Gales, su compromiso con el Príncipe Carlos y su tormentosa relación. Emma Corrin fue la encargada de darle vida a Lady Di y lo hizo de una manera fenomenal, pues el parecido es impresionante. Ahora, en la temporada 5, se seguirá abordando la vida de la Princesa Diana y será Elizabeth Debicki quien tome el relevo.

Diana

La película de 2013, protagonizada por Naomi Watts, es una adaptación del libro “Diana: su último amor” y aborda la vida de la madre del Príncipe Harry después de divorciarse del Príncipe Carlos y su vida romántica durante los dos últimos años de su vida.

The Queen

En esta cinta la Princesa Diana no es propiamente la protagonista pero la trama sí gira en torno a ella y lo que pasó y se dijo en la Familia Real después de su muerte. Con una tremenda actuación de Helen Mirrer en el papel de la reina Isabel II, la película trata de escudriñar los sentimientos de la monarca ante el suceso, luego que fuera criticada por no mostrar emociones en el funeral de su ex nuera.

Princess In Love

Quizá esta es una de las películas más polémicas sobre la Princesa Diana. El guion está basado en el libro de 1994, del mismo nombre, en el cual se asegura que Lady Di le fue infiel a su esposo durante su matrimonio. La actriz Julie Cox fue la encargada de meterse en la piel de Diana para darle forma a esta historia.

Spencer

“Spencer” es la cinta más reciente que se ha hecho sobre la Princesa Diana y es protagonizada por Kristen Stewart. El tráiler se dio a conocer hace unos días y levantó revuelo. La trama se centra en el fin de semana donde Lady Di tomó la decisión de divorciarse y cómo fue que llegó a esa resolución. El filme será estrenado en el Festival de Cine de Venecia y aún no hay fecha para su lanzamiento en salas comerciales.

