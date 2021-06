Cinco películas para celebrar al Rey del hogar este Día del Padre

El Día del Padre se festeja cada tercer domingo de junio en México y es una fecha en que las familias se reúnen para celebrar al “Rey del hogar”, aunque, en algunos casos, físicamente ya no se encuentre presente, pero su recuerdo perdura en los seres amados.

Por ello, si planeas una reunión sencilla e íntima con tu círculo más cercano, aquí te dejamos una sugerencia de cinco películas para disfrutar en familia y aventarte un maratón con estas cintas, las cuales destacan la figura paterna en diversas situaciones.

Así que ponte cómodo, consiente o piensa en tu papá, pon la botana y prende la televisión para ver estos largometrajes idóneos justo para este Día del Padre, quizá algunos ya los conozcas pues son muy populares, pero son de esas películas que nunca te cansas de observar.

En busca de la felicidad

Si hay una cinta que no te puedes perder y que resalta la figura de un padre de familia que hace todo por sacar adelante a su hijo esa es “En busca de la felicidad”. Protagonizada por Will Smith y Jaden Smith, y dirigida por Gabriele Muccino, este filme de 2006 está basado en la vida del empresario y corredor de bolsa Chris Gardner, quien, antes de ser millonario, pasó por muchas dificultades económicas, pero con su terquedad logra hacer cosas importantes y darle a su primogénito todo lo que necesita.

No se aceptan devoluciones

Eugenio Derbez logra con esta película de 2013 atrapar al público de principio a fin. La historia trata sobre un joven que vive la vida loca en Acapulco hasta que un día una gringa va y le deja a una bebé, diciéndole que es su hija. Su vida da un vuelco y cambia totalmente para darle a la niña todo lo que requiere y para convertirse en un buen padre, pero años después, la madre reaparece. El resto lo puedes descubrir al verla y está disponible en Netflix.

Guerra de papás

Esta divertida comedia protagonizada por Will Ferrell, Mark Wahlberg y Linda Cardellini relata los retos que tiene un hombre que se casa con uma mujer divorciada que tiene hijos de un matrimonio anterior. No sólo deberá luchar por ganarse el amor de los niños, sino que deberá combatir al ex esposo, quien parece perfecto y más guapo. Disponible en Netflix.

El gran pez

Esta película de 2003 dirigida por Tim Burton y protagonizada por Ewan McGregor es una verdadera joya. Durante la cinta, un hijo relata la vida de su padre y las increíbles aventuras que tuvo hasta su muerte. Misticismo, magia y un dejo de nostalgia deja esta cinta y será muy probable que en algún momento sueltes las lágrimas. La puedes ver en Netflix.

No desearás a la mujer de tu hijo

Hay de padres, a padres, y en el cine mexicano se ha retratado esta figura a lo largo de los años de diferentes maneras. Una de las más controversiales es la que se mostró en la película de la época del Cine de Oro: “No desearás a la mujer de tu hijo”, de 1949. Fernando Soler hace una gran interpretación como Cruz Treviño Martínez de la Garza, un padre de familia viudo que se enamora de una joven mujer, quien a su vez está enamorada del hijo de don Cruz, Silvano Treviño, interpretado por Pedro Infante.