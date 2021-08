Cinco famosas actrices que han dicho no a las cirugías estéticas y lucen mejor

En el mundo de la farándula el permanecer joven y bella ha cobrado gran importancia entre las actrices famosas que deseen seguir vigentes durante mucho tiempo en los grandes proyectos televisivos y del cine, es por ello que muchas se someten a cirugías estéticas para mantener la juventud de sus rostros por más tiempo.

Sin embargo, también existen quienes han decidido decir no a las cirugías estéticas y lucen mejor, más guapas y naturales a su edad, entre ellas celebridades como Salma Hayek, Lucero y Victoria Ruffo, que han preferido ir envejeciendo con dignidad.

No obstante, el hecho de que no deseen pasar por el quirófano no quiere decir que no cuiden su piel y generalmente invierten mucho en tratamientos estéticos para mantener la lozanía sin recurrir al bisturí, y aquí te dejamos un recuento de cinco actrices famosas que han dicho no a las cirugías estéticas.

Victoria Ruffo

La “Reina de las telenovelas” siempre ha tenido claro que no pasará por el quirófano para alguna cirugía estética. La protagonista de “La madrastra” confesó hace unos años en una entrevista con Maxine Woodside que le tiene mucho miedo a las inyecciones y al bisturí y todo lo relacionado, por lo que no piensa someterse a algún procedimiento quirúrgico para lucir más joven y lo único que hace es lavarse la cara con agua y sin jabón todas las noches antes de dormir.

Salma Hayek

A sus 54 años, Salma Hayek sigue siendo una de las actrices latinas más impresionantes de Hollywood… y sin recurrir a las cirugías. La protagonista de “Frida” y nominada al Oscar por esa actuación ha confesado que no se ha hecho nada dentro del quirófano y que lo único que hace a veces es tomar agua, por lo que su belleza y su forma de envejecer se debe a sus buenos genes.

Lucero

La “Novia de América” acaba de cumplir 52 años y es una de las actrices mexicanas que ha dicho no a las cirugías estéticas. La actriz y cantante inició su carrera desde muy joven y ha ido creciendo en la industria, que ha visto cómo se transformó de una niña a una joven hermosa, y de eso a una mujer madura increíblemente guapa.

La lozanía y belleza de Lucero a sus más de 50 se deben a sus buenos hábitos alimenticios y su estilo de vida saludable, además de sus genes. La actriz ha dicho que no se somete al bisturí pues se siente muy cómoda con cómo es su cuerpo y cara a esta edad.

Angélica Vale

Otra de las histrionisas que ha crecido en el medio del espectáculo es Angélica Vale, hija de Angélica María y de Raúl Vale. La actriz ha sostenido durante toda su vida una lucha por mantener un peso saludable pero nunca ha reducido a alguna “ayudadita” en el quirófano para lucir más esbelta o más guapa. La actriz reveló en un video de YouTube, junto con su madre, que prefiere “envejecer con gracia que envejecer desgraciadamente”.



Ana de la Reguera

Luego de triunfar en las telenovelas mexicanas, Ana de la Reguera se fue a la conquista de Hollywood donde ha sido reconocida por su papel de la hermana Encarnación en “Nacho libre”. La actriz es una de las que no ha pasado por el quirófano debido a que tiene una condición médica un tanto crítica y no puede someterse a una cirugía pues sería muy riesgoso, por lo que le invierte mucho a los tratamientos faciales para mantener su rostro joven.

