Christian de la Campa se convierte en el noveno eliminado de La casa de los famosos

“La casa de los famosos” está llegando ya a su etapa final y este lunes por la noche se conoció al noveno eliminado de la competencia, quien fue Christian de la Campa, cuya salida no sorprendió a nadie pues se enfrentaba a dos de las favoritas para ganar el programa.

El actor estadounidense obtuvo la mayoría de votos en contra para convertirse en el noveno eliminado del reality show, superando incluso los 22 millones, cifra que dio a conocer Telemundo, dando una muestra del alcance que ha tenido este proyecto entre el público televidente.

De esta manera, Christian de la Campa tuvo que abandonar “La casa de los famosos“, mientras que Alicia Machado y Manelyk González continuarán en la competencia, la cual finalizará en noviembre próximo y las cosas promete en ponerse más intensas en las siguientes semanas.

Lee también: Fabiola Guajardo presume anillo en redes y genera confusión, ¿está comprometida?

La salida de Christian de la Campa generó reacciones positivas entre el público en redes sociales, sobre todo entre los fans Alicia Machado, que no le perdonan las discusiones que tuvo con la ex Miss Universo, además que era el nominado más débil de los tres que hubo esta semana.

Hay que recordar que habían sido cuatro los elegidos para poder salir en la novena semana, sin embargo, Verónica Montes decidió salvar a Pablo Montero y mandar a Christian de la Campa, Alicia Machado y Manelyk González a la ceremonia de eliminación, la cual se realiza todos los lunes en Telemundo.

Lee también: Carlos Rivera baila flamenco en Quien es la Máscara y ellos fueron los terceros eliminados

De acuerdo con lo que se dio a conocer durante la eliminación, Christian de la Campa alcanzó Los 22 millones de votos en contra, pues es de señalar que en “La casa de los famosos” el público elige a quién quiere que salga, a diferencia de otros programas en los que deciden a quién quieren salvar.

La primera en ser salvada en la ceremonia de eliminación, y quien tuvo menos votos para abandonar el reality, fue Alicia Machado, dejando todo entre Manelik González y Christian de la Campa, quienes se desearon suerte mutuamente mientras el conductor Héctor Sandarti daba a conocer el nombre de quién debía abandonar el programa.

La decisión fue bien tomada por los fans de “La casa de los famosos“, que externaron en redes sociales su beneplácito por la salida de Christian de la Campa y algunos incluso mencionaron que el siguiente podría ser Pablo Montero, quien también ha tenido algunas diferencias con Alicia Machado en los últimos días.

“Más feliz no puedo estar, hoy voy a dormir con gusto“, “Sí se pudo, desde Nueva York todo el apoyo es para ti Alicia“, “Sacar a Pablo“, “La siguiente es Verónica“, “El público es el que manda, vamos por el próximo“, “Ahora fuera Verónica o Pablo“, “Vamos por Verónica y Gigi por dramática, Alicia no le hecho nada y es ella la que ha metido cizaña“, “Llevaremos a Alicia a la final y con suerte y una masiva de votos ganará”, “Las diosas se quedaron… Los demás no aportan nada… ¡Qué felicidad!”.

Síguenos en