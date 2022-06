Chris Evans, la voz del Buzz Lightyear humano: "Es una película más madura"

Una nueva versión de la cinta "Buzz Lightyear", fue suficiente para que el actor Chris Evans le diera voz al personaje notablemente reformado; lo contrario de lo que pasa normalmente con los personajes de animación que terminan convirtiéndose en juguetes de moda. El histrión da voz al mítico personaje Buzz Lightyear en la película de Pixar que imagina la vida del astronauta que inspiró al famoso muñeco de "Toy Story".

"Es un personaje que ha crecido con mucha gente y, por tanto, tienen un vínculo especial con él. Así que tuve que respetar eso", explica a Efe el actor antes del estreno, este viernes, de "Lightyear", la nueva cinta del estudio responsable de cintas como "Cars", "Luca" y "The Incredibles".

La idea de esta película surgió cuando en el año 2016, mientras preparaban "Toy Story 4", los empleados de Pixar empezaron a preguntarse por el origen de los juguetes que hace más de 25 años revolucionaron el cine de animación con la primera entrega de la franquicia.

El más enigmático era el amigo inseparable del vaquero Woody, Buzz Lightyear, un intrépido muñeco obsesionado con las aventuras espaciales y la ciencia-ficción que estaba inspirado en un astronauta real del que prácticamente no se sabía nada.

Ahora, veintisiete años después del debut del personaje, los espectadores conocerán la historia del Lightyear original, un practicante de piloto que tras afrontar su primera misión se convierte en un "Space Ranger" admirado por todos.

En su versión en inglés, Lightyear cuenta con la voz de Evans, el eterno cuerpo y rostro del Capitán América tras haber participado en una decena de filmes de Marvel. "Cuando se estrenó 'Toy Story' en 1995 yo estaba en el instituto. Fue un punto de inflexión para el cine de animación, era la primera vez que se hacía una película así y abrió la puerta a una nueva manera de hacer cine", destaca el actor.

Entonces, Evans tenía 14 años y, al igual que muchos, ha visto como los protagonistas de ese filme han perdurado en el tiempo mientras su público original crecía. "La belleza de esta película está en que Pixar ha creado un relato más maduro para una audiencia más madura", explica Evans, que cumplió esta semana 41 años.

Con "Lightyear" Pixar se ha lanzado a la ciencia-ficción con una historia apta para todos los públicos, desde los niños hasta el "infinito y más allá", como diría su protagonista.

Si bien al comienzo de la película todo parece normal, pronto se descubre que el astronauta ha viajado al futuro sin quererlo. Su vuelo por el espacio debía durar unos minutos pero Lightyear rompe la barrera del espacio-tiempo y llega a otro planeta situado varias décadas por delante.

El director del filme, Angus MacLane, cuenta que se inspiró en las películas de ciencia-ficción de los años 70 y 80 para dar con el tono apropiado a la aventura.

"He sentido una presión enorme para hacer una película que fuera emocionante y convincente -relata el cineasta-. En 'Toy Story', el personaje de Lightyear era un acompañamiento cómico, una parodia de un hombre del espacio, pero no quería que el filme fuese únicamente parodia".

Así, el propio Evans reconoce que tuvo que olvidar todas las "ideas preconcebidas" del personaje original, animado por Tim Allen, para dar vida a un protagonista mucho más serio, diligente y dispuesto a resolver problemas morales.

"Desde el primer minuto supe que la intención de Pixar era crear una película que no solo fuera divertida para los jóvenes, sino que los adultos también la disfrutasen", insiste.

Algo que confirma el director: "En Pixar siempre hacemos películas para nosotros y la audiencia ha entendido la idea". EFE

Con información de Javier Romualdo, CHRIS EVANS (Entrevista) / Agencia EFE Los Ángeles (EE.UU.) / Fotografía Instagram Chris Evans

