Chiquis Rivera pierde la línea y le entra macizo a las costras de queso en Hoy

Chiquis Rivera fue una de las artistas invitadas a la emisión de este jueves del programa Hoy de Televisa, por lo que la hija de Jenni Rivera de robó todas las miradas al llegar al matutino forrada en látex pero sobre todo cuando se olvidó de su dieta y perdió la línea al 'entrarle macizo a las costras de queso.

La ex esposa de Lorenzo Méndez acudió al matutino de la televisora de San Ángel para promocionar su más reciente albúm llamado Abeja Reina, y fue ahí donde aprovechó su estancia en México para perder la línea y entrarle macizo a las costras de queso preparandas por Alfonso Ávila y Christian Navarro.

Fue durante la sección de cocina que Chiquis Rivera degustó las deliciosas costras de queso y de las distintas salsas que acompañan al platillo, asegurando que a ella le encantaba el picante. Cabe mencionar que la cantante llegó forrada en látex al matutino robando la atención de los televidentes y causando todo tipo de sensaciones con su presencia.

Chiquis Rivera no sólo perdió la línea al deleitar las costras , si no que durante su presencia en el programa también bailó, jugó, pues hasta interpretó un tema de su nuevo álbum Abeja Reina, donde dejó claro que no sólo heredó la belleza de su madre Jenni Rivera si no también su talento.

Cabe mencionar que la intérprete de Paloma Blanca recientemente causó toda una sensación en redes sociales al compartir unas atrevidas imágenes para la portada de su álbum en donde aparece bañada en miel, trabajo de su novio, el famoso fotógrafo Emilio Sánchez. Después de las polémicas familiares en las que se ha visto envuelta desde hace un tiempo Chiquis Rivera se ha enfocado en su carrera musical.

Sin embargo, su divorcio con el ex vocalista de la Banda el Limón, sigue dando de qué hablar, pues después que en el 2019 anunciaron su separación esté ha sido aplazado en diversas ocasiones e incluso el cantante fue sancionado por no presentar los documentos en tiempo y forma.

Ante ello, Lorenzo Méndez dijo en una reciente entrevista con el programa El Gordo y La Flaca que firmará muy pronto el divorcio. “Todo “Voy para Austin (…) Todo bien hermano, ya todo cerrado... espero, no me han dicho”, declaró el cantante.

