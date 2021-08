Chiquis Rivera anuncia su salida de Tengo talento, mucho talento

Luego de formar parte del elenco de jueces durante varias temporadas, Chiquis Rivera anunció su salida del reality “Tengo talento, mucho talento” y se mostró nostálgica pues no podrá volver a ocupar su silla en el concurso donde diversos artistas exponen sus habilidades en el canto y otras disciplinas.

La cantante, quien era uno de los atractivos del programa de Estrella TV, dio a conocer mediante sus redes sociales que no estará presente en la nueva temporada de reality y lamentó que no haya podido compaginar sus compromisos para estar presente en la televisión, aunque no descarta volver en un futuro.

Cuestionada sobre si se encontraba trabajando en las grabaciones de “Tengo talento, mucho talento“, Chiquis Rivera se sinceró con sus seguidores de Instagram y les contó lo que pasaba con su participación para la siguiente emisión del programa, el cual ya está en la fase de producción.

Mientras viajaba en auto, la cantante de regional mexicano aprovechó para grabar algunas historias que posteriormente subió a su cuenta oficial de Instagram, en las que se refirió al tema de si continuará como juez en el reality show que se transmite por la cadena estadounidense en diversos estados de la Unión Americana.

Chiquis Rivera desilusionó a sus fans al anunciar su salida de “Tengo talento, mucho talento“, programa en el que solía deleitar con su belleza y simpatía, además de sus arriesgados outfits, a la teleaudiencia, que seguramente la extrañará en la siguiente temporada.

“La otra cosa que quería compartir con ustedes es que, mucha gente me ha preguntado si estoy grabando ‘Tengo talento mucho talento’, y la verdad es que no, no se dieron los tiempos esta temporada y estoy muy triste, estoy muy, muy triste porque toda la producción se ha comportado super bien, les tengo un cariño super especial y los voy a extrañar un montón“, comentó Chiquis Rivera en el video.

Asimismo, Indicó que también echará de menos a Pepe Garza, Ana Bárbara, don Cheto, y Luis Coronel: “Los voy a extrañar mucho, pero yo sé que la persona que se vaya sentar en mi silla será alguien espectacular y se van a divertir mucho, a ver qué pasa en el futuro“.

Chiquis Rivera dijo estar muy triste por no poder estar en el reality y dedicó palabras de agradecimiento a sus compañeros. Foto Instagram Chiquis Rivera

Chiquis Rivera no descartó regresar en temporadas posteriores a “Tengo talento, mucho talento”: “No es una despedida, porque no, pero si les quería aclarar a la gente aquí, porque me han estado preguntando y yo quería decírselos, todo está bien, puro pa’delante”.

Así que en la próxima temporada de “Tengo talento, mucho talento” no se verá a la ex de Lorenzo Méndez en la mesa de los jueces, pues a diferencia del año pasado, en esta ocasión Chiquis Rivera ya inició su gira de presentaciones por Estados Unidos y ello le complica las grabaciones del reality show.

