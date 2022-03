César Évora dará vida al villano de El Último Rey: El Hijo del Pueblo

La bioserie del cantante Vicente Fernández está a punto de estrenarse y el elenco que conforma a la producción ya está más que listo. Y será el primer actor César Évora quien dé vida al villano de "El Último Rey: El Hijo del Pueblo".

Fue cundo aún figuraba como uno de los villanos de "SOS Me Estoy Enamorando" (2021), que el actor de origen cubano anunció que ya tenía otro proyecto en puerta y que sería bajo la producción de Juan Osorio, la segunda entre 2021 y 2022 con el experto en telenovelas, luego de hacer el personaje de Jesús Rojas en "'Qué le pasa a mi familia?" como pareja de Diana Bracho y compartiendo créditos con Mane de la Parra y Eva Cedeño entre otros.

Y tras vislumbrarse los últimos detalles del elenco que finalmente ha sido dado a conocer de manera oficial por Las Estrellas de Televisa, ya se anunciaba en redes sociales que el actor César Évora formaría parte de reducido elenco de la bioserie de 'El Charro de Huentitán' como el villano de la historia.

La participación de César Évora, originario de Cuba, será una actuación especial e interpretará a Manjarrez, u un policía que estuvo involucrado en el secuestro de Vicente Fernández Jr., ocurrido en la vida real, un 20 de mayo de 1998, mientras 'El Charro de Huentitán' daba un concierto en Morelia, Michoacán (México).

"Es muy turbia la historia, hay evidencias de que [Manjarrez] sí tuvo que ver con esta atrocidad, entonces se convierte en un villano porque a Vicente le cortaron hata dos dedos", expresó el histrión en entrevista, mientras grababa la producción para Televisa Univisión.

Para César Évora, su personaje como Manjarrez en este historia, le permite experimentar otro género, pues aunque no es telenovela propiamente, sí tiene que ver contar historias, en este caso, de la vida real.

Y es que, cada capítulo representa las diferentes etapas de la vida de Vicente Fernández que emanan de la entrevista que hará Delia (Angélica Aragón) -una reportera que se instala en su rancho para tocar cada fibra de su corazón a través de una reveladora entrevista-.

"Sufrí para conseguir el libro, pero lo compré y lo leí todo. Me preparé para poder construir mi personaje, para conocer más la historia de este individuo", aseguró César Évora, quien en la vida real no conoció al cantante jalisciense, pero que también se sabe algunas de sus rancheras (canciones).

Otros de los principales personajes de la bioserie de Vicente Fernández serán encarnados por los actores Pablo Montero ('El Charro de Huentitán), Iliana Fox (Doña Cuquita), Emilio Osorio (Alejandro Fernández 'El Potrillo'), Iván Arana (Vicente Fernández Jr.), Jesús Moré (Gerardo Fernández) y Angélica Aragón (Delia, la periodista).

Será el 14 de marzo cuando "El Último Rey, El Hijo del Pueblo" llegue a la pantalla chica de Televisa a través del Canal de las Estrellas en el horario estelar de las 8:30 pm, en sustitución de "Mi Fortuna es Amarte".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!