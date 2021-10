Celia Lora se convierte en la sexta eliminada de La casa de los famosos

La suerte no le iba a durar para siempre a Celia Lora, quien el lunes por la noche se despidió de “La casa de los famosos” después de haber sido una de las dos nominadas de la semana junto con Manelyk González, y tras generar mucha polémica tuvo que abandonar el programa.

Luego de sus enfrentamientos con Alicia Machado, Celia Lora se había salvado en dos ocasiones de ir a la eliminación en el reality show de Telemundo, pero en esta ocasión no le alcanzó para sumar por tercera vez una salvación y resultó nominada para salir de “La casa de los famosos”.



La hija de Alex Lora fue una de las participantes más polémicas del programa y protagonizó varios enfrentamientos con otras famosas, entre ellas, la ex Miss Universo Alicia Machado, además de provocar un “distanciamiento” entre la venezolana y Gaby Spanic cuando esta última decidió salvarla, pero ahora, la suerte no estuvo de su lado y se convirtió en la sexta eliminada de “La casa de los famosos”.

Aunque Celia Lora había sido beneficiada con el voto de salvación del líder en las dos semanas anteriores, esta vez la que gozó de este privilegio fue Verónica Montes, quien fue la elegida por parte de Gisella, por lo que la modelo y la influencer Manelyk González, quien entró en sustitución de Kimberly Flores, se fueron a la eliminación.

En este rubro, ambas pidieron el voto del público para permanecer al menos una semana más en “La casa de los famosos” y al final los televidentes fueron los que decidieron que Celia Lora debía salir del reality show, luego de ser una de las participantes más polémicas.

Todo indica que Celia Lora no era la más consentida del público por los constantes roces que protagonizó sobre todo con Alicia Machado, con quien la rivalidad era muy cantada e incluso amabas se dijeron de cosas durante el programa, evidenciando sus diferencias.

En alguna ocasión, Alicia Machado se fue contra la modelo mexicana y sostuvo que nadie la conocía en Estados Unidos, que su único “logro” para estar en “La casa de los famosos” era ser hija de un famoso rockero (Alex Lora), quien tampoco figuraba en la Unión Americana.

Por su parte, Celia Lora tampoco ocultaba su aversión por la ex reina de belleza y comentó con algunos de sus compañeros la venganza que planeaba contra ella, que incluía tirar su ropa y meter su cepillo de dientes a la taza de baño, algo que no llegó a concretar.

Pero ahora, después de seis semanas, Celia Lora le dijo adiós a “La casa de los famosos” tras no ser favorecida por el público, que decidió apostar por Manelyk González para que continúe en el reality show de Telemundo que se ha robado la atención de los espectadores desde su inicio.

