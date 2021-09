Celia Lora podría demandar a ‘La casa de los famosos’; quiere que sus fans se echen un taco de ojo

La actriz e influencer mexicana, Celia Lora armó tremenda polémica luego de acusar a la producción de La Casa de los Famosos de censularla en cuanto a la forma de vestirse, además de asegurar que habían ingresado a su casa sin su autorización para sacar ropa más "decente" mientras esté en el reality, por lo que la famosa podría demandar.

De acuerdo a lo que se escucha en unos videos que rápidamente se hicieron virales, Celia Lora está enchilada con el reality show de Telemundo y hasta quiere irse a su casa. Y es que la modelo erótica hizo una fuerte denuncia frente a dos de sus compañeras de la casa, asegurando que la producción de este programa se metió a su departamento sin su consentimiento para llevarle ropa que pudiera usar en la emisión, ya que las prendas que ha presentado no son "aptas" para el público, supuestamente.

La hija del rockero Alex Lora acusó a los directivos de este reality de censurarla pues quieren que use manga larga y ropa menos reveladora para que no se le vean los tatuajes que presume en su anatomía.

Lee también: Marjorie de Sousa, la mejor villana 2021 de las telenovelas

"En mi maleta tengo más cosas, no vas y te metes a mi casa. Yo hasta los puedo demandar". Frente a su compañera Verónica Montes, Celia agregó que ha participado en varios reality shows con otras televisoras y jamás la habían tratado de esa manera, violando su libertad de expresión.

La modelo aseguró que ya se quiere ir de La Casa de los Famosos, pues considera que lo que le hizo la producción de entrar a su casa sin autorización no tiene nombre: “Me quiero ir a mi casa. Lo que me hicieron de la ropa no tiene madre. Ahorita me acaban de decir que me ponga manga larga”, externó Celia Lora visiblemente molesta.

Sin embargo, Celia Lora aseguró en el mismo video que la producción no quiere que se vaya a su casa. "El programa es de seis personas, nada más se dirigen a tal y tal, qué estoy haciendo aquí, mejor me voy con mis compas", expresó Lora frente a dos de sus compañeras de La Casa de los Famosos.

#CeliaLora ya quiere salirse de #LaCasaDeLosFamosos tras pronunciarse en contra de la producción. (1/3) pic.twitter.com/BGSf97DzRJ — NovelaLounge (@NovelaLounge) August 28, 2021

Síguenos en