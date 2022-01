Cecilia Suárez: Es un regalo el regresar a Sexo, pudor y lágrimas

A 23 años del estreno de “Sexo, pudor y lágrimas”, que se convitió en una de las cintas más importantes de la nueva era del cine mexicano, Cecilia Suárez está lista para el estreno de la secuela, en la que volvió a meterse en la piel de Andrea y lo extraño un verdadero regalo .

En entrevista con Agencia EFE, la actriz, famosa por series de televisión como “La casa de las flores” y “Capadocia”, dijo que regresaría a “Sexo, pudor y lágrimas” después de dos décadas en un regalo , pues esta película significa algo muy grande para ella y para su carrera.

“Mucha gente me ha preguntado cómo me siento volviendo a interpretar un papel tan importante en mi carrera después de tanto tiempo y es un regalo que me ha hecho más consciente aun de todo lo que me ha dado el paso de esos 20 años”, dijo Cecilia Suárez a Efe.

“Todo ha cambiado, empezando por mi cuerpo. Mi cara, mis poros. Todo es distinto. Sería una tontería no reconocer y celebrar eso”, afirmó tras defender el derecho de las actrices a envejecer de forma natural.

También celebra el haber sido “fiel” a personajes “profundos, que aportan algo”, visión que la ha posicionado como una de las actrices más reconocidas de América Latina. Primero como la “musa” del director mexicano Manolo Caro y como rostro de personajes como el de Cecilia de la Mora en “La casa de las flores” que protagoniza todo tipo de memes, gifs, etiquetas y otros elementos de las redes sociales.

Pero antes que todo vino “Sexo, pudor y lágrimas” , que para Cecilia Suárez “marcó un antes y después en la forma en la que se tocaba el sexo en el cine… El éxito de esa película me preparó para lo que vendría. Ahora me encuentro con una Andrea que, aunque ha mantenido su esencia, también ha sufrido una transformación. Me encantó que la desarrollaron de una forma muy coherente con quien ella era en la primera parte”, subrayó.

Lo que sigue “igual, o mejor, es el placer de trabajar otra vez con compañeros maravillosos”, expresó Suárez en referencia a actores como Susana Zavaleta y Jorge Salinas, entre otros, con los que compartieron en la primera película, que se estrenó en 1999 .

La película, que se filmó en 2020 en México y se estrena este 4 de febrero en HBO MAX, encuentra a las familias de la primera parte, sus hijos ya grandes y problemas de parejas gestadas dos décadas antes. El único ausente es Demian Bichir.

“Va a haber muchas sorpresas, pero los que vieron la primera parte van a reconocer a sus personajes favoritos”, prometió. Su buen momento lo refrenda con su presencia en la serie estadounidense “Promised Land”, que cuenta la historia de una familia latina millonaria gracias a su negocio vinícola.

La producción, que transmite la cadena ABC y está en la plataforma Hulu, recuerda a las grandes sagas familiares de la televisión como “Dallas”, “Dinastía” y “Falcon Crest”.

Con información de Agencia EFE





