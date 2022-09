A lo largo de su vida artística Cecilia Gabriela ha sido acechada por La Madrastra. La primera vez que enfrentó a esta mujer, acusada de asesinato, fue en la versión Vivir Un Poco en 1986, protagonizada por Angélica Aragón y Rogelio Guerra, bajo la producción de Valentín Pimstein.

Entonces, la actriz tenía 24 años y su papel era el de una secretaria que un día acudió al área de contabilidad y no volvió a aparecer en la telenovela. Después, en el 2005, cuando ella tenía 43 años de edad, fue convocada por el productor Salvador Mejía para dar vida a Daniela en La Madrastra que hizo Victoria Ruffo junto a César Evora.

En pleno 2022, a los 60 años, Cecilia Gabriela volvió a encontrarse cara a cara con La Madrastra, ahora interpretada por Aracely Arámbula.

"Es la tercera Madrastra con la que convivo porque estuve en su primera versión de Vivir Un Poco. Son de esas buenas anécdotas que tengo en mi currículum. Me da mucha emoción ser parte de un proyecto así, son casualidades de la vida, no lo sé, pero me llenan de emoción", expresó la artista, quien en la versión actual interpreta a Emilia.

Con tres madrastras en su quehacer artístico, Cecilia Gabriela hizo un recuento de lo vivido en cada proyecto. Recordó que cuando actuó en Vivir Un Poco en Televisa solo había dos productores que hacían telenovelas: los desaparecidos Valentín Pimstein y Ernesto Alonso, conocido como "El Señor Telenovela".

"Eran unos monstruos de productores que hicieron historia y marcaron tendencia de cómo hacer telenovelas. Gran parte de la producción que está en esta telenovela, que produce Carmen Armendáriz con Aracely Arámbula, es el equipo que estuvo con el señor Ernesto Alonso.

"En aquélla época se grababa mucho en foro, ahora hacemos mucha locación y se ve delicioso en pantalla. Es un gran acierto en la forma de contar las historias ahora. En la primera versión que hice a mi personaje la mandaron al departamento de contabilidad y ya no regresé, no volví a aparecer en la telenovela, habría qué preguntarle al señor Pimstein por qué me sacó".

Como Emilia, su papel en la historia que cuenta Aracely Arámbula como Marcia Cisneros, además de derramar muchas lágrimas, se la pasará embarazada en la telenovela.

La actriz dijo que su trabajo en La Madrastra con Victoria Ruffo le ha permitido recibir regalías en los últimos 13 años porque es una historia muy replicada en televisión.

"En la novela de Carmen Armendáriz me dijeron 'vas a llorar mucho' y me lo han cumplido. No he dejado de llorar, me veo mis ojeras en pantalla y claro, después de 30 escenas en un día, de estar 15 llorando, es muy sobrecogedor y me tiene un poquito en depresión todos los días porque aunque dejo el personaje aquí en Televisa, son de esos que te llevan al límite de las emociones y actuación", comentó.

