Catherine Siachoque se une a segunda temporada de Oscuro Deseo de Netflix

Luego de una pausa de proyectos televisivos, la actriz colombiana Catherine Siachoque quien hiciera el personaje de la inolvidable Hilda Santana 'Doña Hilda' en la saga de "Sin Senos" o "Con Senos sí hay paraíso" de Telemundo, estará de regreso en la pantalla chica de Netflix en 2022, con su presencia en las series.

Pues la colombiana se ha sumado al elenco de "Oscuro Deseo 2", que luego de haberse anunciado el pasado lunes que ya tiene fecha de estreno para la segunda temporada durante el segundo mes del 2022, ha causado revuelo en redes sociales.

Y Catherine Siachoque llegará a las vidas de Alma Solares (Maite Perroni), Darío Guerra (Alejandro Speitzer) y Leonardo Solares (Jorge Poza) luego de estar implicados en ciertos crímenes que han marcado una profunda huella en sus vidas.

Lee también: Oscuro Deseo 2 de Netflix ya tiene fecha de estreno para febrero de 2022

En tanto, ha sido la propia colombiana de 49 años, quien utilizó su cuenta de Instagram, para anunciar su regreso a los proyectos televisivos entrando con el pie derecho en la exitosa serie del gigante del streaming (Netflix) con un par de postales en las que escribió:

"Inofensiva o traicionera... Cuando te dejes llevar por el deseo, ¿cuál de tus caras mostrarás? Oscuro deseo, temporada 2. Disponible el 2 de febrero. #OscuroDeseo #netflix #netflixlat #muynetflix #colombia #Mexico", lo que denota que su personaje será malévolo tras dejarse llevar por la pasión y el deseo.

Lee también: El creador de El Juego del Calamar apunta posibilidad de tercera temporada

El actor Erik Hayser, quien dentro de la trama interpreta al policía Esteban Solares, le dio la bienvenida a la producción en su segunda temporada: "Esoooooo! BIENVENIDA a esta historia @catherinesiachoque"; por su parte, la primera actriz Ana Martín aplaudió su participación en la serie. Y el propio Alejandro Speitzer lo hizo muy a su manera, dejando un corazón rojo colgado en su comentario.

"Muchísimas felicidades hermosa, toda mi admiración para ti. @catherinesiachoque un fuerte abrazo", se lee en su comentario. Mientras que Eugenio Siller de "¿Quién Mató a Sara?", también se unió al festejo con un "Felicidades!!!!!".

Y la cuenta de Muy Netflix, no pudo dejar de demostrar su gusto por tener a la actriz colombiana dentro de la historia: "¡Emoción máximaaa!". En tanto, Kimberly Dos Ramos y Angélica Celaya que protagoniza "La Mujer de mi Vida" de Telemundo, se alegraron con tal noticia con aplausos y un "Yassssssss".

La actriz Marcela Posada de "Yo soy Betty, la fea" también expresó: "Felicitaciones... No me la voy a perder!!!!". El periodista de espectáculos Álex Kaffie no dudó en escribir: "Le dará un plus mayúsculo su participación, señora".

Por último, la conductora de Telemundo Stephanie Himondis también se alegró de la noticia de Catherine Siachoque: "Me encanta", que se vio apoyada por los aplausos de Verónica Montes y el comentario de Rossana Nájera: "Wooowww felicidades hermosa!".

Síguenos en