Cate Blanchett protagonizará primer largometraje en inglés de Almodóvar

El director español Pedro Almodóvar lanzará su primer largometraje en inglés y será protagonizado por la actriz australiana Cate Blanchett, quien formará parte del reparto para esta cinta.

La primera película en ingles de Almodóvar, ganador del Oscar por “Todo sobre mi madre”, llevará por nombre “Manual para mujeres de la limpieza”, basado en el libro de la escritora Lucia Berlin, adelantó el medio estadounidense Variety, información que se replicó en la prensa y la TV.

De acuerdo con Variety, que no citó fuentes, Cate Blanchett ha aceptado aparecer en esta cinta, que se encuentra en las etapas iniciales de desarrollo, además que tendrá participación activa en toda la etapa de producción.

La productora de Cate Blanchett, Dirty Films, producirá el largometraje para New Republic Pictures, en colaboración con El Deseo, agregó Variety, dando más detalles sobre el nuevo proyecto del reconocido cineasta español.

La historia se basa en la obra “Manual para mujeres de la limpieza”, una recopilación de cuentos publicada en 2015 que fue un importante fenómeno editorial y que llevó a calificar a Berlin (1936-2004) como el secreto mejor guardado de la literatura estadounidense, pues era muy poco conocida antes de la publicación de forma póstuma de este libro.

El rodaje de la cinta se ha ido retrasando por la pandemia. En 2020, el propio Pedro Almodóvar adelantó que tenía intención de rodar con la actriz británica Tilda Swinton una película inspirada en “Manual para mujeres de la limpieza”, tras filmar con ella el cortometraje en inglés “La voz humana”, adaptación de un monólogo de Jean Cocteau.

Fallece a los 82 años el director de cine Peter Bogdanovich

El director de cine estadounidense Peter Bogdanovich, artífice del oscarizado clásico "The Last Picture Show" (1971), falleció a los 82 años, según informó The Hollywood Reporter. Su hija, Antonia Bogdanovich, dijo a ese medio que el cineasta con medio siglo de trayectoria murió por causas naturales en su casa de Los Ángeles.

Bogdanovich, nacido en 1939 en Nueva York, fue de los directores más importantes del Nuevo Hollywood de la década de 1970 y deja un legado con una veintena de reconocidos títulos, entre ellos "What's Up, Doc?" (1972) y "Paper Moon" (1973).

Aficionado al cine desde niño, inició su carrera artística en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), donde preparó una antología de películas sobre Orson Welles y Howard Hawks y a la vez fue forjándose como un prestigioso crítico de cine.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE





