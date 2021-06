Castigan a Laura G y Brandon Peniche por apoyar a partido político

Tras la polémica que generaron algunos famosos en las redes sociales, entre ellos, Laura G, Brandon Peniche y Regina Murguía por haber promovido el voto hacía un partido político en plena veda electoral, ahora salió a la luz que los conductores del programa Venga la Alegría de Tv Azteca fueron castigados.

Fue la revista Tv Notas quien publicó que tanto Brandon Peniche como Laura G, conductores de Venga la Alegría y Regina Munguía de Cazatesoros pagarían las consecuencias de su desacato y haber promovido indebidamente en sus redes sociales al partido político.

De acuerdo a la publicación de la revista de circulación nacional, los famosos conductores serán suspendidos del programa durante 15 días y sin goce de sueldo. Hasta el momento, ni Laura G ni Brandon Peniche, se han manifestado al respecto, sin embargo, Pati Chapoy confirmó dicha noticia.

Lee también: Raúl Araiza se defiende de Sebastián Rulli; no recibió ni un peso por promover voto

Durante una emisión de Ventaneando la líder del programa señaló que Laura G está pagando muy caro su acción, pues, durante una discusión con sus compañeros por los influencers y artistas que violaron la veda electoral y promovieron el voto a favor del PVEM, Pati Chapoy indicó que dos empresas eliminaron el contrato que tenían con ella.

A Laura G ya le bajaron dos empresas, ese es el castigo", mencionó la líder del programa Ventaneando. De ser cierta la publicación y declaración de Pati Chapoy, Brandon Peniche y Laura G serían los primeros famosos en pagar las consecuencias de su acto en plena veda electoral.

Cabe señalar que muchos famosos se han manifestado en contra de sus colegas que violaron la veda electoral y los han tachado de "vende patrias". Tal fue el caso de Sebastián Rulli quien les envió un contundente mensaje a los artistas involucrados.

"Perdón, pero no me pudo callar esto. Veo las historias de algunos compañeros, algunos influencers y dicen: “No, es que a mí, no me gusta hablar de política, ni de futbol, ni de religión... pero estoy de acuerdo con algunas iniciativas de unos partidos”, que se ve que les pagaron por decir esa estupidez".

Lee también: Cecilia Galliano se mancha y presume de espaldas maravillosa vista

El comentario del argentino no fue bien tomado por la conductora Galilea Montijo, quien ha salido en defensa de su compañero y amigo, Raúl Araiza, quien también está en la lista de famosos que violaron la veda electoral.