Carolina Miranda y José Ron inician grabaciones de La mujer del Diablo

Tras confirmarse la participación de Carolina Miranda en “La mujer del Diablo”, comenzaron las grabaciones de esta nueva producción de Carlos Bardasano para la plataforma de streaming de Televisa y Univision, que será lanzada con fuerza este año.

Fue el propio José Ron el que reveló el arranque del rodaje de “La mujer del Diablo”, historia original de Leonardo Padrón, la cual tendrá un corte de narcoserie y significa el debut de Carolina Miranda en Televisa.

En redes sociales, José Ron compartió las primeras imágenes al lado de Carolina Miranda en el inicio del rodaje de esta serie, la cual es una de las grandes apuestas de Televisa para su plataforma de streaming y desde ya ha generado expectativa entre los televidentes.

Aunque desde un principio se mencionó el nombre de la actriz guanajuatense para ser la protagonista de esta historia, posteriormente resaltaron otras opciones, entre ellas Angelique Boyer, quien no habría aceptado el proyecto debido a que se tomará un año sabático.

Sin embargo, para nadie resultó una sorpresa que Carolina Miranda fuera la elegida, pues su trabajo en “¿Quién mató a Sara?” y “Malverde: El Santo Patrón”, producciones de Netflix y Telemundo, respectivamente, la catapultó como una de las histrionisas mexicanas más cotizadas de 2021.

Hace unos días, el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga confirmó a Carolina Miranda como la protagonista de “La mujer del Diablo” y ahora, unas fotografías que compartió José Ron en su cuenta de Instagram lo corroboró, mostrando la primera imagen de cómo lucen como pareja en esta nueva producción.

El actor publicó dos postales en las que aparece al lado de la actriz de “Señora Acero”, quien luce un vestido blanco largo con estampado de flores y una gran abertura en el centro, además de unas botas cafés y con el cabello largo y castaño; José Ron, por su parte, utiliza pantalones de mezclilla, camisa blanca, saco café y botines negros.

Sentada alrededor de una fuente, la pareja posa para la cámara y José Ron revela que es el inicio de las grabaciones de esta nueva empresa; a la par de su publicación en el perfil de Instagram, el actor también compartió diversas imágenes en sus historias en esta red social, levantando revuelo entre sus fans.

“Felicidades a ambos“, “Éxito, Chuchis“, “La ex del hermano“, “Será todo un éxito“, “¡Qué hermoso! Exitazo total en este gran proyecto“, “Esta dupla no me la esperaba, pero me encanta“, “Felicidades a mi actor favorito, mucho éxito“, “Muchas bendiciones para este nuevo proyecto“, “Pura hermosura“, “Se ven perfectos“, “¡Qué hermosa pareja!”, fueron algunos de los comentarios que se leen en redes.

