Carolina Miranda se perfila para protagonizar La Mujer del Diablo con José Ron

Luego del gran año que ha tenido Carolina Miranda en proyectos televisivos, ahora su nombre suena nuevamente para protagonizar una producción, lo cual significaría su llegada a Televisa con “La mujer del Diablo”, donde haría pareja inédita con José Ron.

La actriz mexicana, quien ha destacado en la exitosa serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?”, se perfila para protagonizar “La mujer del Diablo“, la cual será producida por W estudios y se trata de una historia original de Leonardo Padrón, quien ha hecho varias adaptaciones para la televisión.

El formato de esta nueva producción sería de serie y se trata del primer proyecto original de la nueva plataforma de streaming de Televisa y Univisión, por lo que estará disponible por Internet y no se estrenaría en TV, al menos no el próximo año; lo anterior significaría el primer trabajo de Carolina Miranda con la televisora de San Ángel luego de pasar por las filas de TV Azteca y Telemundo.

Tras la confirmación de que José Arroyo tomaría el rol protagónico de “La mujer del diablo”, y que por ello habría rechazado las propuestas de Rosy Ocampo y Giselle González para llevar el rol principal masculino en “Vencer la ausencia” y “La mujer de nadie”, ahora surgió el nombre de Carolina Miranda para ser su pareja en la ficción.

En cuentas fandom de telenovelas comenzó a mencionarse a la protagonista de “Malverde: El Santo Patrón” como la actriz que encarnará a “La mujer del Diablo”, dividiendo opiniones entre los fans que tienen ya otra candidata para este proyecto, el cual iniciaría grabaciones a principios del próximo año.

Hasta el momento, el nombre de Carolina Miranda ha sido el único que ha sonado para llevar el rol principal de “La mujer del Diablo“, aunque redes sociales, algunos de los fans se pronuncian por Angelique Boyer o Livia Brito, esta última hizo pareja con José ron recientemente en la telenovela “La desalmada”.

“No me gusta ella“, “Yo quiero que la protagonista sea Angelique Boyer, por favor“, “No, queremos a Angelique Boyer“, “Excelente, me gusta Carolina Miranda, Angelique Boyer me gusta, actriz, es muy buena, pero soy de las que piensa que se le debe dar oportunidades a otras que también tienen belleza y talento“, “Esa nueva plataforma no va a funcionar“, “Sí, es muy buena actriz“, “Me gusta la pareja que harían con José ron“, “No, es mejor Livia“, fueron algunos de los comentarios en redes.

Sin embargo, los compromisos laborales de Carolina Miranda podrían dificultar su acuerdo para protagonizar “La mujer del Diablo” pues actualmente se encuentra grabando la tercera temporada de “¿Quién mató a Sara?”, serie mexicana que ha sido todo un éxito en Netflix en más de 30 países.

Además, la actriz guanajuatense forma parte de las filas de Telemundo donde ha tenido proyectos destacados como “Señora acero” y actualmente “Malverde: El Santo Patrón”, por lo que la televisora estadounidense probablemente no quiera dejarla ir hacia la competencia.

