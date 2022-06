Carolina Miranda se despide de La mujer del Diablo, su primer proyecto con Televisa

Tras protagonizar la exitosa serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?”, Carolina Miranda llegó por la puerta grande a TelevisaUnivision para ser la protagonista de la serie “La mujer del Diablo”, en la cual compartió créditos con José Ron, que venía de encabezar el elenco en “La desalmada”.

Y tras unos meses de grabaciones, la actriz guanajuatense se despidió de “La mujer del Diablo” y del equipo de producción, actores y técnicos con los que trabajó en los últimos meses, reconociendo que fue una gran aventura y agradeciendo la confianza y la oportunidad que se le brindó.

Con un video que Carolina Miranda compartió en su perfil de Instagram le dijo adiós a su personaje y a esta producción, la cual significa su primer proyecto con Televisa pues anteriormente había trabajado para TV Azteca, Telemundo y Netflix.

“Yo ya gané”

Las grabaciones de “La mujer del Diablo” terminaron recientemente y la protagonista de “Malverde: El Santo Patrón” se mostró agradecida con la oportunidad que recibió para llevar el rol principal en esta gran apuesta de la fusión de TelevisaUnivision para la nueva plataforma de streaming ViX+.

En redes sociales, Carolina Miranda compartió un video en el que se observa al director Carlos Cock Marín dirigirle unas palabras y alabar su trabajo durante el rodaje, pues destacó su disciplina, disposición y talento, además que le deseó mucho éxito en lo que venga.

“Lo digo con cariño y admiración hacia ti, creo que fuimos un afortunados de tenerte y de tenerte como protagonista, de tenerte como ejemplo, eres una chingona, increíble, una profesional incansable… Me siento de haberte dirigido, sé que este crew te quiere y te admira. Te deseo lo mejor en lo que venga porque no te puede ir mal”, fueron algunas de las palabras de Carlos Cock Marín.

Ante ello, Carolina Miranda no pudo evitar soltar algunas lágrimas y agradeció a todo el equipo creativo y técnico con el que trabajó muy de cerca durante los últimos meses, quienes le retribuyeron con aplausos.

“Si al final me llevo estas palabras de mi Director @carloscockmarin, el audio de mi escritor @leonardopadron, la confianza de @bardasano y Patricio Wills,la dedicación de Carmen nuestra productora, el gran trabajo de @prensa_danna, mis compañeros actores que ahora se volvieron una familia y el cariño y gran trabajo de todo mi crew que me cuidó y me aplaudió hasta el final…entonces yo ya GANÉ!!! Gracias por todo me voy con el corazón latiendo fuerte de representar a la Mujer del Diablo y sabiendo que lo mejor apenas está por venir #Vix+”, escribió.

