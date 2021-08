Carolina Miranda presenta a Isabel Aguilar, su personaje en Malverde

A falta de casi un mes para el estreno de la serie “Malverde: El Santo Patrón”, Carolina Miranda presentó en redes sociales a Isabel Aguilar, su personaje protagónico para esta producción, dejando ver el look de principios del siglo 20 que ostentará en la historia.

A diferencia de otros actores y actrices de la nueva serie de Telemundo, Carolina Miranda había compartido muy poco sobre su participación en ella y no había subido ninguna postal de Isabel Aguilar, pero ahora, dejó ver a todo mundo la imagen que presumirá en esta producción, donde su belleza hechizará a Pedro Fernández.

En un mismo post, la actriz mexicana compartió una fotografía y el tráiler oficial de “Malverde: El Santo Patrón” y causó revuelo, pues su look es diametralmente opuesto al que lució en “¿Quién mató a Sara?”, con el cual enamoró a millones de televidentes a escala mundial.

Desde su cuenta de Instagram, Carolina Miranda subió la postal con la que dejó sin palabras a su millón de seguidores al posar con un ceñido vestido en color violeta, de manga larga y cuello de solapa que se abría en “v” sobre la zona de su busto, el cual estaba cubierto por un top debajo, dejando ver sólo el nacimiento de sus encantos.

El atuendo estaba entallado en la zona del torso, tipo corset, y se abría en una amplia falda en corte A, marcándole una pequeña cinturita a la actriz, quien enamoró con su outfit de la época de la Revolución Mexicana.

Lo que realmente impactó de Carolina Miranda fue su cabello, pues a diferencia de “¿Quién mató a Sara?”, aquí lo luce en tono castaño, con ondas y largo, peinado en una media cola para darle más seriedad a su personaje de Isabel Aguilar, quien es la protagonista femenina de la historia y el gran amor de Jesús Malverde, interpretado por Pedro Fernández.

Isabel Aguilar se describe como una mujer noble e inteligente, que a pesar de que no estaba bien visto en la época, le gustaba dar su opinión y no se quedaba callada. Conoce a Malverde desde que eran pequeños pues él era amigo de su hermano. La relación que tendrán será prohibida pues ella está casada pero no puede evitar sentir cosas por el bandido.

“Nos vemos el 28 de Septiembre con el estreno de @malverdelaserie por @telemundo ¡¿Están listos para conocer a I S A B E L?!”, escribió la actriz en la publicación y sus fans le respondieron con comentarios como: “¡¡¡Que emoción!!! ¡Muero por verla!” y “¡Éxito, bonita!”.

Despues de muchos contratiempos, la serie será lanzada el próximo mes y ha generado mucha expectativa pues no sólo marca el regreso de Pedro Fernández a la actuación, sino que también significa el retorno de Rafael Amaya, quien se deshace así del personaje de Aurelio Casillas, además que muchos esperan ver a Carolina Miranda luego de Elisa Lazcano y así lucirá en la serie, ¡mírala!

