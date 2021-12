Carolina Miranda finaliza grabaciones de Quién mató a Sara 3 y así se despidió

Luego de varios meses de grabaciones, Carolina Miranda finalizó su participación en la tercera temporada de “¿Quién mató a Sara?” y se despidió de manera muy emotiva del equipo de producción y de sus compañeros, y, por supuesto, de Elisa Lazcano, su personaje.

Aunque aún se desconoce si la exitosa serie mexicana de Netflix tendrá una cuarta temporada, la despedida de Carolina Miranda parece augurar que no la habrá pues la actriz compartió en su cuenta de Instagram los momentos en que finalizó con las grabaciones de este proyecto, mostrándose muy agradecida con todos.

La actriz dijo adiós a “¿Quién mató a Sara 3?” y culminó grabaciones en medio de aplausos y abrazos de los miembros de la producción y sus compañeros, en una producción que alcanzó gran éxito internacional durante este 2021 y así se despidió.

La originaria de Irapuato, Guanajuato, compartió con sus más de un millón de seguidores una serie de fotografías y videos en los que muestra el cierre de las grabaciones y la despedida que le hizo la producción, además de la convivencia con los otros miembros del elenco.

Con un collarín en una de las imágenes, Carolina Miranda presumió los mensajes de despedida que le dejaron sus compañeros le escribieron en dicho objeto, además aprovechó para lucir su belleza y sus impresionantes ojos.

“¡¡¡Así de felices fuimos, somos y seremos!!! Terminamos la 3era temporada de QMAS y estoy agradecida hasta los huesos con Dios, con la vida y con este tremendo equipo que me enseñó tanto”, escribió Carolina Miranda en la publicación en Instagram.

“Existen dos personas que no se ven en las fotos pero son los dueños de mi corazón y mi carrera: @stopello que confío en mi desde hace 6 años cuando nadie me conocía ¡¡¡y ahora es mi padre!!! Y @prensadanna que no se rinde y sigue luchando junto conmigo en el camino y ahora es mi madre”, agregó la actriz, quien diera vida a Elisa Lazcano en el exitoso proyecto.

Carolina Miranda no se olvidó de sus fans y de los televidentes, con quienes también se mostró muy agradecida pues fueron ellos quienes convirtieron en un éxito “¿Quién mató a Sara?”: “Pero sobre todo, gracias a USTEDES por dejarnos entrar en sus pantallas y saber que algo estamos haciendo bien y regalarme tanto apoyo y cariño”.

Netflix no ha dado a conocer todavía la fecha de estreno de la tercera y, tentativamente, última temporada de esta serie, en la cual se develará el gran misterio sobre el que gira la trama y se responderá a la pregunta de “¿Quién mató a Sara?”.

