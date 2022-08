Carmen Villalobos y Marlene Favela robarán cámara en la cocina de Top Chef VIP

Tras el final de “La casa de los famosos 2”, Telemundo no dará tregua a sus televidentes y estrenará esta noche el reality show Top Chef VIP, en el cual 16 famosos pondrán a prueba sus habilidades culinarias, pero en el ramo de las bellezas Carmen Villalobos y Marlene Favela robarán cámara.

La actriz mexicana forma parte de los concursantes de esta edición del reality, mientras que la estrella colombiana será la conductora oficial del mismo y ambas se han mostrado muy emocionadas de cara al arranque del programa, el cual está pactado para este martes por la noche, en el horario que ocupaba “La casa de los famosos 2”.

Tanto Marlene Favela como Carmen Villalobos son dos de las actrices latinas más cotizadas en la televisión y sin duda habrá un mano a mano de bellezas en la cocina de Top Chef VIP cuando ambas salgan a cuadro, aunque las funciones que desempeñarán serán muy distintas pero los adelantos muestran que habrá muchas risas.

Imponente en vestido morado

La protagonista de “Gata salvaje” se ha mostrado muy emocionada por su participación en Top Chef VIP y se lo ha tomado muy en serio, compartiendo algunas de sus recetas en diversos promocionales que Telemundo ha lanzado en redes sociales y en la televisión para invitar a ver este reality.

En sus redes sociales, la duranguense ha presumido sus habilidades y su impactante belleza desde la cocina de este programa, donde se lució en un entallado vestido morado con el que se robó todas las miradas y demostró que si al menos no es la mejor chef, si será la más bella.

A unas horas del estreno de Top Chef VIP, Marlene Favela ha compartido en sus historias de Instagram diversos videos en los que invita a ver el episodio inaugural de esta temporada, además de un par de publicaciones en las que posa con los concursantes hombres y mujeres de esta edición.

El sabor y la simpatía de Carmen Villalobos

Por otro lado, en la conducción Carmen Villalobos se enfrenta a un reto importante después de protagonizar la telenovela “Hasta que la plata nos separe” y tras anunciar su separación de Sebastián Caicedo después de 13 años de relación, por lo que los reflectores estarán sobre ella a partir de esta noche.

La colombiana no tuvo reparo en admitir que ella es un “desastre en la cocina”, pero que ha aprendido mucho con esta experiencia: “Y no sabes lo que he disfrutado y lo que me gusta ahora la cocina. Eso es lo que Top Chef VIP, ha despertado en mí (…) que me esté enamorando y la cocina me está gustando”, dijo en entrevista para Notistarz.

En su perfil de Instagram, Carmen Villalobos compartió un video luciéndose en un mono completo en color naranja, mangas largas y cuello cuadrado, confirmando que si los platillos no llenan el ojo de los jueces, al menos ella sí lo hará con su belleza.

