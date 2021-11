Carmen Muñoz y el rumor que la pone como sustituta de Galilea Montijo en Hoy

Luego que Paty Chapoy confirmara la salida de Carmen Muñoz de las filas de TV Azteca, a la presentadora de televisión se le ha relacionado con diversos rumores que circulan en redes y uno de ellos ha llamado poderosamente la atención pues afirma que muy pronto ocupará el lugar de Galilea Montijo en el programa “Hoy”.

De acuerdo con algunas versiones, Carmen Muñoz será la nueva integrante del elenco de conductores del popular matutino de Televisa a partir de enero próximo, en sustitución de Galilea Montijo, de quién se dice no renovará contrato pues su prioridad es su salud y por ello desea alejarse un tiempo de la televisión.

Aunque la salida de la presentadora deTV, quien se hizo popular con el programa “Enamorándonos“, ha desatado una serie de especulaciones, el rumor que más ha llamado la atención de sus fans es el que la pone en Televisa para ser conductora de “Hoy“, lo cual sería percibido por la televisora del Ajusco como una “traición”.

Y es que de acuerdo con Paty Chapoy, a Carmen Muñoz se le hizo un ofrecimiento en TV Azteca para que renovará contrato, pero simplemente ella no quiso aceptarlo y dijo que ya no quería continuar porque tenía otras metas, no precisamente en la televisión.

La titular de “Ventaneando” indicó que la razón que dio Carmen Muñoz a los ejecutivos de la televisora del Ajusco fue que quería dedicarse a escribir libros, pues recientemente publicó uno, sin embargo, también señaló que le preguntaron si tenía algún ofrecimiento de trabajo y ella lo negó.

No obstante, su respuesta no fue tajante pues la dejó abierta: “El día de hoy no, mañana no sé”, lo cual ha desatado una serie de especulaciones sobre cuál será el futuro laboral de Carmen Muñoz, y el rumor que la pone en “Hoy” en sustitución de Galilea Montijo ha cobrado más fuerza.

En la cuenta de Twitter de La Comadrita se hizo eco de esta versión que asegura que la presentadora de televisión se integrará al matutino de Televisa, aunque todavía no hay una versión oficial por parte de ninguno de los involucrados y la titular de “Enamorándonos” únicamente posteó una imagen con su familia.

La ausencia de Carmen Muñoz en “Al extremo” desde hace varios días se debió a que pidió un permiso especial para visitar a sus padres y cuidarlos pues estaban delicados de salud y de acuerdo con el periodista Alex Kaffie, ese es el motivo real de su renuncia a TV Azteca.

Sin embargo, sólo el tiempo responderá las incógnitas sobre la sorpresiva salida de la presentadora de televisión de la empresa en la que logró posicionarse como una de las conductoras favoritas del público y se sabrá si efectivamente la dejó por irse a “Hoy”.

