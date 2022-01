Más que feliz se encuentra Carmen Muñoz por ser ahora parte de Televisa. Luciendo cuerpazo en un bañador, es que la famosa conductora de televisión celebró la vida, la salud y la nueva oportunidad que la empresa en la que trabajó hace más de 10 años y ahora le abrió las puertas de nuevo.

Fue a través de su perfil de Instagram que Carmen Muñoz deleitó la pupila de su más un millón de seguidores al lucir tremenda figura en un bañador negro y dejándose consentir por el sol. " Salud por la vida, por el aquí y el ahora", escribió la ex conductora de Tv Azteca junto a la imagen en la que aparece muy sonriente.

"Un brindis por qué este sea un año lleno de bendiciones y de éxito para todos nosotros", "Salud por estar en Televisa", "Hermosaaaaaa", "Hermosa mi Carmen! ", "Salud por la vida y todo lo que venga este año. Abrazos", "Siempre hermosa Carmen y sí, salud por la vida, la familia y qué venga todo lo bonito de la vida", son algunos de los comentarios en la publicación de la ex conductora de Al Extremo.

Cabe mencionar que fue el pasado mes de noviembre cuando la líder del programa de espectáculos Ventaneando, Paty Chapoy confirmó la salida de Carmen Muñoz de Tv Azteca y recientemente ella dio a conocer que se uniría a las filas de Televisa.

Fue durante una entrevista exclusiva con TvyNovelas que Carmen Muñoz habló por primera vez de su salida de Tv zAzteca y sobre la oportunidad que recibió en la televisora en donde hace años brilló en proyectos como Nuestra casa, al lado de Coque Muñíz, Raquel Bigorra y Talina Fernández.

“Esta oportunidad (de trabajar en Televisa) llegó en un momento en el que yo estaba como que muy tanquila, disfrutando de esta pausa y de mi familia, pero me parecía una gran oportunidad para seguir haciendo lo que me gusta. Entonces, pienso que no lo busqué, se presentó de manera sorpresiva”, expresó la ex conductora de Al Extremo.

Pese a que la presentadora ya está fuera de la empresa descartó ser parte del programa Hoy como había surgido el rumor. “No hay nada en concreto, o sea, no tenemos nada en específico; sí se ha especulado mucho, pero ni siquiera hemos tocaso el tema de ‘Hoy’. Creo que vendrán otras cosas para mí”, expresó la ex conductora de Enamorándonos.

Muñoz además aprovechó para hablar sobre en la forma que trabaja, pues asegura que en cada proyecto le pone su esencia. “Yo creo que mi estilo es el que he manejado por años, lo que sí he tratado de hacer en cada proyecto es ponerle mi esencia, algo que me identifique, algo con la que la gente sepa que es Carmen Muñoz la que conduce el programa, ya sea una frase o un tono de voz (...) siempre busco que el público sienta una identificación conmigo”.

