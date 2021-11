Carmen Muñoz renuncia a TV Azteca tras 5 años, ¿se va a Televisa?

Luego que Carmen Muñoz se ausentara varios días de las emisiones del programa “Al extremo”, los fans comenzaron a inquietarse y fue Paty Chapoy quien confirmó que la presentadora de televisión había renunciado a TV Azteca de manera irreversible.

Durante la más reciente emisión de “Ventaneando”, Paty Chapoy dio validez a los rumores que se soltaron en los últimos días donde se afirmaba que Carmen Muñoz había renunciado a la televisora del Ajusco tras 5 años de pertenecer a ella, donde ganó popularidad con su trabajo en “Enamorándonos”.

Sin embargo, pese a que trascendió que las razones que tuvo la conductora de TV para poner su renuncia sobre la mesa fue que se quería dedicar de lleno a su familia, han surgido varios rumores que la situan en otros proyectos, por ello, muchos fans se han preguntado si se va a Televisa.

Paty Chapoy comentó que Carmen Muñoz pidió hace unos días un permiso para ir a cuidar a sus padres, que se encontraban en delicado estado de salud y por ello se dio su ausencia en el programa “Al extremo”, sin embargo, cuando su licencia se venció decidió presentar su renuncia.

“Ella se traslada a Guadalajara, aquí la requieren día fulano de tal para que venga a firmar el contrato nuevo…. Ella regresó y tomó la decisión de no firmar el contrato y ya no trabajará acá. Obviamente entre las preguntas de ‘¿qué está pasando contigo?, ¿qué sucede para que tomes esa decisión?’ y ella, de una forma muy clara, dijo que simplemente ya no quería continuar”, mencionó la periodista de espectáculos.

Paty Chapoy agregó que la razón que dio, además de su familia, fue que quería dedicarse a escribir libros (recientemente lanzó uno), “se le comentó que de escribir libros no vives pero dijo que no. Que ella en este momento se iba. Se le preguntó si tenía ya un ofrecimiento y la respuesta fue: ‘El día de hoy no, mañana no sé”.

Lo anterior ha puesto a especular a los fans de Carmen Muñoz pues entre los rumores que la envuelven se encuentra uno que afirma que regresaría a trabajar a Televisa, empresa de la que salió hace varios años porque no tenía las oportunidades que buscaba, pero ahora el ofrecimiento que le habrían hecho muy atractivo.

En redes sociales ha trascendido que Carmen Muñoz tomaría el lugar que dejaría vacante en el matutito “Hoy” Galilea Montijo, quien al parecer no renovará contrato por problemas de salud, y entonces se le abriría la puerta a la conductora de “Enamorándonos”.

Hasta el momento, la presentadora de televisión no se ha pronunciado al respecto y su última publicación en Instagram fue una foto con su familia en la que asegura que ellos son lo más importante en su vida y agradeció el apoyo de sus fans.

Mira el video del programa “Ventaneando” donde hablan de la salida de Carmen Muñoz a partir del minuto 7.

