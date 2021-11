Carmen Campuzano quiere a Eiza González como protagonista de su bioserie

Con la moda de las bioseries entre las celebridades, la ex modelo mexicana Carmen Campuzano desea llevar su vida a la televisión y quiere nada más y nada menos que la interprete una de las más famosas actrices nacionales del momento: Eiza González.

Carmen Campuzano tuvo un gran recorrido en las pasarelas y llegó a ser una de las modelos más cotizadas del mundo, sin embargo, sus problemas personales, emocionales y de adicciones la llevaron a un abismo del que le costó mucho salir, por lo que considera que hay mucho material para hacer su bioserie.

En una entrevista con el programa “Todo para la mujer”, de Maxine Woodside, Carmen Campuzano admitió que le encantaría tener una bioserie y quiere a Eiza González como la protagonista, algo que se antoja difícil debido a que la actriz se encuentra enfocada en hacer su carrera en el cine.

La ex modelo participó recientemente en un evento para la prevención del cáncer de mama y en él fue abordado por la prensa y ella muy amablemente accedió a platicar sobre cómo se siente en estos momentos de su vida.

Carmen Campuzano agradeció estar sana, con salud y haber recuperado a su familia despues de tener un “paréntesis oscuro” en su vida cuando se hundió en el alcohol, por lo que bromeó y dijo que luego de estar “ebria, sola y devastada” ahora es “etérea e inalcanzable”, disfrutando de lo que tiene alrededor.

Durante la entrevista, la famosa fue cuestionada sobre si le gustaría que su historia se contara en la pantalla chica, como ha ocurrido con otras celebridades como Luis Miguel, Jenni Rivera y Juan Gabriel, a lo que rápidamente contestó que sí y que además le encantaría que fuera Eiza González la protagonista.

“Fíjate que no he tenido contacto con ella, bueno, todavía hay que ver quién va ser la persona que va a ser Carmen Campuzano”, comentó la ex modelo, sin dar mayor detalle sobre si se encuentra trabajando ya en el proyecto.

Sin duda, Eiza González cubre completamente el perfil requerido para dar vida a Carmen Campuzano en la ficción, sin embargo, sus compromisos laborales en Hollywood serían el gran impedimento para aceptar el papel en caso que se le ofrezca, pues está enfocada en hacer carrera en el cine y este año ha tenido gran éxito.

Hay que recordar que el nombre de la actriz mexicana también sonó hace poco para interpretar a María Félix en una bioserie, aunque de ello no se ha hablado más pues la familia de “La Doña” manifestó que ellos eran los titulares de los derechos del nombre de la estrella del cine mexicano y no habían hablado con nadie de una producción.

