Aunque la búsqueda de la actriz que interpretará a Gloria Trevi en la bioserie que produce Carla Estrada comenzó con un casting nacional, todo parece indicar que no será sólo una histrionisa la que dé vida a la cantante en las diferentes etapas de su vida y por ello famosas probadas han acudido al casting para buscar el protagónico.

Carmen Becerra, Jessica Coch y Mariana Ávila se presentaron a las audiciones en busca del papel principal para encarnar a Gloria Trevi, según información dada a conocer por el periodista de espectáculos y presentador de televisión Alex Kaffie.

En su columna “Sin lisonja”, el comunicador dio a conocer que las tres actrices acudieron al casting para interpretar a la solista en la bioserie que prepara Carla Estrada, la cual ya ha comenzado con la etapa de las audiciones buscando a una joven que tenga el carácter suficiente para darle vida a Gloria Trevi en su etapa juvenil.

De acuerdo con Alex Kaffie, Carmen Becerra, Jessica Coch y Mariana Ávila fueron las que mejor impresión dejaron en el casting, al que acudieron otras famosas, por lo que el papel principal podría quedar entre cualquiera de ellas, sólo faltaría la decisión final de Carla Estrada.

“Me entero que de todas las actrices que acudieron al casting para la serie biográfica de Gloria Trevi las que lo hicieron mejor fueron Mariana Ávila, Jessica Coch y Carmen Becerra. Sí, quiénes atestiguaron sus audiciones me cuentan que lo hicieron de diez”, escribió el periodista.

En redes sociales comenzó a circular esta información y los fans comenzaron a dar sus opiniones sobre a quién creen que le queda mejor el papel de Gloria Trevi para la serie biográfica y Carmen Becerra es la que va a la delantera pues tiene cierto parecido físico con la intérprete de “Zapatos viejos”.

“De las tres, si es para el papel principal, Carmen tiene más parecido a Gloria. No hagan lo mismo que pasó con la serie de Silvia Pinal, aunque Itatí (Cantoral) hizo un excelente trabajo, Fernanda Castillo era la doble de doña Silvia”, “Carmen le da unos aires”, “Carmen Becerra se parece”, “Carmen Becerra me gusta mucho para Gloria Trevi”, fueron algunos de los comentarios, sin embargo, hubo otros a los que no les gustó ninguna de las tres.

“Ninguna se parece a Gloria, en ninguna etapa de su vida”, “No se pasen, pero ¿para qué personaje es? Para Gloria, no, ¿verdad? Yo creo es para la mamá de Gloria”, “Denle el papel al de ‘Parodiando’”, “Físicamente se parece más Gala Montes”, “No me gusta ninguna de ellas para el papel de ‘la Trevi’, no tienen ese power, esa energía que siempre manifiesta Gloria”, fueron otras de las reacciones.

La decisión será tomada por Carla Estrada, quien ya advirtió que la actriz que interprete a Gloria Trevi debe tener “energía, ganas, que tengan todo ese aparato que tiene Gloria: que es triste, que es alegre, que es buena, que es entregada”.

