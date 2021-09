Carlos Ponce, el papacito que regó hijas en La Venganza de las Juanas

Para muchas mujeres Carlos Ponce es considerado un "papacito" por lo guapo y galán, pero para "Las Juanas" es un papá que regó hijas.

Una marca de nacimiento hará coincidir a cinco hermanas y juntas emprenderán La Venganza de las Juanas, la nueva serie de Netflix que se estrena el 6 de octubre. La historia inspirada en la novela colombiana Las Juanas de Bernardo Romero y que para Netflix fue reversionada por su hija, Jimena Romero y Alejandro Reyes, constará de 18 capítulos.

Carlos Ponce es el patriarca de las Juanas: Zuria Vega (Juana Manuela), Renata Notni (Juana Valentina), Oka Giner (Juana Caridad), Sofía Engberg (Juana Bautista) y Juana Arias (Juana Matilde) y un papá que regó sus hijas. "Para este personaje no me caracterizaron, querían a un padre joven, un junior que estudió leyes para eventualmente entrar a la política", contó Ponce.

Mangoneado por su padre, su personaje tendrá que enfrentarse a sus hijas, quienes están decididas a descubrir la verdad sobre su pasado enmarañado en una red de mentiras. "Gracias a Dios están haciendo las cosas muy bien. Ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido yo trabajando en México. A las Juanas las tengo regadas por todas partes", expresó.

Su participación en La Venganza de las Juanas le permitió al actor puertorriqueño volver a trabajar en el País donde es muy querido. En esta ocasión bajo la batuta de Lemon Films. La serie se rodó el año pasado durante la pandemia, lo que representó para todos un gran reto.

"Yo fui a México antes de que nos encerraran por la pandemia, estaba yo conversando con los productores, pero por las circunstancias se demoró el proyecto seis meses. Cuando se abrió la posibilidad de poder grabar hice un esfuerzo extraordinario".

También le resultó un desafío quedarse con el rol tomando en cuenta que la mayoría de los actores de la serie son mexicanos y sabía que estaba compitiendo con destacados actores nacionales.

"Soy una persona a la que siempre le ha funcionado ser más 'freelance', estar en un sólo lugar me llega a aburrir. La monotonía no me gusta, prefiero cambiar de ambiente, hacer amigos y esta plataforma (Netflix) nos permite eso.

"A mí no me gustan los trabajos aburridos. Usualmente el protagonista como viene siendo el bueno, muchas veces termina siendo gris, es casi tonto", añadió el actor de la serie Jugar con Fuego. Confesó que sus personajes favoritos son los antagonistas porque le permiten experimentar un abanico de emociones. "Me gustó mucho hacer La Doña porque tenía mucha acción, fue un personaje que tuvo mucha personalidad".

